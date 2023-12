Sorrento Chocoland 2023: arriva in costiera la festa del cioccolato artigianale

© Napoli da Vivere

Arriva a Sorrento la grande festa del buon cioccolato artigianale dopo il grande successo ottenuto il mese scorso a Napoli con ben due edizioni, una al Vomero e un’altra a Piazza Municipio. Ed ora la grande festa di Chocoland – La Terra Dei Golosi si sposta nel centro di Sorrento per la sua 6° edizione

Nel centro di Sorrento da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre 2023, si terrà la grande festa di Chocoland – La Terra Dei Golosi con le sue tante bontà e golosità dei grandi maestri artigiani del cioccolato e della pasticceria.

E dopo grande successo ottenuto il mese scorso a Napoli con ben due edizioni, una al Vomero e un’altra a Piazza Municipio la grande festa di Chocoland – La Terra Dei Golosi si sposta nel centro di Sorrento per la sua 6° edizione tra piazza Veniero e corso Italia ed anche quest’anno proporrà per questa edizione tanto buon cioccolato artigianale ma anche show cooking di maestri pasticceri, musica, vari eventi per grandi e bambini e anche un sfilata di moda ispirata al “cibo degli dei”.

A Sorrento un folto programma per la grande festa del buon cioccolato artigianale

Da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre 2023 la più bella fiera del Sud Italia del buon cioccolato artigianale sarà nel centro di Sorrento, tra Corso Italia e Piazza Veniero, con tanti stand con ottimo cioccolato artigianale ma non solo perché ci saranno tanti altri appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini e tantissimo Cioccolato.

In particolare a Sorrento Chocoland ci saranno il 7 dicembre dalle 16,30 alle 19,30 un grande show di magia e poi il giorno 8 dicembre dalle 17 alle 19 il Pollastro Magic Show XMAS con giocoleria, equilibrio e fuoco. Per tutto il periodo della fiera di Sorrento Chocoland – La Terra dei Golosi ci sarà Willy Wonka con eventi per e Bambini da non perdere.

Sorrento Chocoland – La Terra dei Golosi è inserita nel programma degli eventi organizzati a Sorrento per il Natale 2023, la grande festa di M’illumino d’Inverno dove, fino a Gennaio 2024 ci saranno mercatini, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro.

Maggiori Informazioni – Sorrento Chocoland, La Terra dei Golosi

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.