Sagre, Feste e Mercatini di Natale in Campania: cosa fare nel weekend dal 23 al 26 novembre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 23 al 26 novembre 2023, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti. Per questo periodo natalizio vi presenteremo assieme prima le sagre e poi anche i mercatini natalizi.

Le sagre e le feste da non perdere nel weekend

La grande sagra del Fagiolo bianco di Controne con anche Ciro Salvo di 50 Kalò

Nel weekend che va da sabato 25 a domenica 26 novembre 2023 si svolgerà a Controne, in provincia di Salerno, la 39° edizione della Sagra del Fagiolo, un fagiolo di qualità rinomata con buccia sottile e facilità di cottura. Ci sarà anche Ciro Salvo di 50 Kalò. Sagra del Fagiolo,

Salerno Dolcissima la Fiera del Cioccolato Artigianale

Da giovedì 23 a domenica 26 novembre 2023 nella magica e spettacolare atmosfera natalizia delle Luci d’Artista 2023/2024 a Salerno si terrà anche il grande evento Salerno Dolcissima Fiera del Cioccolato Artigianale e dei Dolci Natalizi che si svolgerà sul Lungomare Trieste. Salerno Dolcissima

Festa della Pizza a Sarno: 10 giorni di divertimento con ottime pizze, luna park e concerti live ogni sera

Da Giovedì 16 a domenica 26 novembre 2023 a Sarno si terrà la “Festa della Pizza”, nell’area mercato ortofrutticolo, che propone 10 serate di puro divertimento con gustosissime pizze e tanto altro buon cibo e poi area luna park e concerti live ogni sera. Festa della Pizza a Sarno

A Napoli i mercatini Agroalimentari di Coldiretti: date e piazze di novembre 2023

Anche per tutto il mese di novembre 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli che ci presentano prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari di Coldiretti

I mercatini natalizi da non perdere nel weekend

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo fantasma di Apice Vecchia

Anche quest’anno nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terranno i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei seguenti giorni: 18/19 – 25-26 Novembre 2023, 2/3 – 8/9/10 -16/17 Dicembre 2023 di sabato e domenica ma anche venerdì 8 dicembre. Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

Cadeaux al Castello 2023: tornano i mercatini natalizi al Castello di Limatola

Dal 17 Novembre ininterrottamente fino al 10 Dicembre 2023 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 14 edizione “Cadeaux al Castello” 2023. Da ben quattordici anni “Cadeaux al Castello” non si presenta come un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, ma che si raggiunge in trenta minuti da Caserta.Quest’anno presenti oltre 100 espositori dentro e fuori il castello con i loro esclusivi prodotti e tanto buon cibo, Cadeaux al Castello 2023

“Christmas Village” al Vulcano Buono con ruota panoramica alta 50 metri, pista di pattinaggio e spettacoli gratuiti

Dal 18 novembre al 6 gennaio un calendario ricco di attrazioni ed eventi al Vulcano Buono di Nola per un Natale veramente speciale. La grande Arena Spettacoli, al centro del “Vulcano” sarà trasformata in un grande Luna Park per il “Christmas Dreams”, che animerà il Vulcano Buono fino all’Epifania. Al centro dell’Arena è stata installata una grande Ruota Panoramica alta circa 50 metri, che è una struttura tra le più imponenti d’Europa e tutto intorno ci saranno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati che indosseranno costumi luminescenti (arial silk spiral), con una sorta di giardino animato dagli artisti travestiti da fiori (fiori sweepool).E poi un trenino speciale percorrerà l’intera arena, sul palco canti natalizi, balli e spettacoli a tema e ci sarà anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center. Christmas Dreams” al Vulcano Buono

Natale 2023 a Sorrento il fitto programma degli eventi

Anche quest’anno ci sarà un grande programma di eventi natalizi a Sorrento con 50 giorni di appuntamenti per la quindicesima edizione di M’illumino d’Inverno. Cento eventi programmati tra il centro e le frazioni. Natale 2023 a Sorrento

