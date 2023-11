Luci d’Artista e Fiera dei Dolci Natalizi e cioccolato artigianale a Salerno

Arriva a Salerno, tra la magia delle Luci d’Artista che illuminano a festa tutta la città, un grande tour che porta la dolcezza del cioccolato artigianale in giro per l’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato

Da giovedì 23 a domenica 26 novembre 2023 nella magica e spettacolare atmosfera natalizia delle Luci d’Artista si terrà anche il grande evento Salerno Dolcissima Fiera del Cioccolato Artigianale e dei Dolci Natalizi che si svolgerà sul Lungomare Trieste adiacente Spiaggia Santa Teresa. Una grande manifestazione promossa da CNA, organizzato e realizzato da Associazione Italia Eventi che gode del Patrocinio di Comune di Salerno.

A Salerno Dolcissima ci saranno le creazioni in finissimo Cioccolato dei Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia, Dolci e Specialità della Tradizione Natalizia Salernitana e Campana e poi Praline, Cremini, Torroni, Cioccolatini per tutti i gusti, Creme spalmabili alla Nocciola, al Pistacchio Siciliano, al Cioccolato di Modica, Torrone Croccante Nocciola, Pistacchio, Mandorla, Dolci Liquori Artigianali e Miele di produzione artigianale e tanto altro.

La fiera sarà sempre aperta ad ingresso libero, dalle ore 10 e fino alle 23, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

Tanti Dolci Appuntamenti dedicati ai piatti e ai dolci tradizionali natalizi

A Salerno Dolcissima oltre a tanti espositori non mancherà la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale a cura dei Maestri del Cioccolato Perugini e tutte le Scuole elementari e medie sono state invitate per partecipare ai laboratori culturali dedicati e poi anche la ricette in Cioccolato della tradizione salernitana a cura del Istituto Alberghiero “R. Virtuoso” – Salerno.

E poi i Dolci Appuntamenti dedicati ai piatti e ai dolci tradizionali natalizi e spettacoli coinvolgenti per grandi e piccini: Willy Wonka e la Chocoparade, spettacolo itinerante con l’innovativa Choco Car, musiche jazz e danza aerea, I Menestrelli del Borgo, Carlos con giocoleria, trampoli, sputafuoco e tanto altro

Maggiori informazioni Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

