Sagra della Mela Annurca a Valle di Maddaloni

Ritorna anche quest’anno nel grazioso centro storico di Valle di Maddaloni per tre giorni la XXIX edizione della sagra della buona mela annurca con anche tanta buona enogastronomia locale che, assieme all’ottima Mela Annurca della zona, è sempre molto apprezzata

Ritorna anche quest’anno nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2023 a Valle di Maddaloni, la 29esima edizione della Sagra della Mela Annurca.

Da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre 2023 nel particolare scenario di Valle di Maddaloni, vicino allo straordinario Acquedotto del Vanvitelli si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che torna per la sua 29° Edizione ed è sempre una delle più attese sagre della zona del casertano e, molto seguita anche dai napoletani.

Tre giorni con l’ottima Mela Annurca e la buona enogastronomia locale

Il grazioso centro storico di Valle di Maddaloni sarà dedicato per tre giorni alla buona enogastronomia locale che, assieme all’ottima Mela Annurca della zona, è sempre molto apprezzata. Ed anche le zone circostanti saranno piene di piccoli coltivatori di ottime mele annurche che offriranno i loro prodotti.

Al centro della festa di Valle di Maddaloni ci sarà la saporita Mela Annurca locale e, presso gli stands enogastronomici allestiti nel centro storico del Paese, si potranno gustare svariate pietanze a base di Mela Annurca, preparate dalle Massaie vallesi ma anche tanta ottima carne alla brace e caciocavallo impiccato tutto preparato al momento tra le stradine e i cortili del paese. Il percorso della festa quest’anno avrà inizio da Via Casale e proseguirà lungo Via Umberto I , Via Roma, Via Monticello II, Via Galliano.

Nei tre giorni della festa non mancheranno anche spettacoli in piazza, canti e balli popolari, performance musicali dal vivo ogni sera e animazione per bambini. L’evento è curato dalla Pro Loco “Valle” che, assieme ad Associazioni locali ha organizzato una bella festa che prevede, nei tre giorni, anche mostre ed esibizioni, visite guidate e percorsi naturalistici. A breve sulla pagina Facebook della Pro Loco Valle il programma aggiornato degli eventi della festa

Tutte e informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco Valle o sul sito ufficiale della Festa della Mela di di Valle di Maddaloni. Telefono: 0823 336388

