Viaggio nella Storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante in costume d’epoca alla Reggia di Portici

A grande richiesta una nuova rappresentazione per lo spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.” che ci consentirà di scoprire la grande storia dei Borbone, da Carlo a Ferdinando II, proprio nei luoghi dove si è svolta

Anche Domenica 15 Ottobre 2023, alle ore 18,30 e ore 20.15, continuano, con grande successo, le rappresentazioni per lo spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.”

Un evento che ha già riscosso un grandissimo successo di pubblico nelle repliche dei mesi precedenti e che si svolgerà sempre negli spazi più belli della Reggia di Portici. Uno spettacolo itinerante che ripercorrerà oltre 100 anni di storia e che si terrà proprio negli stessi luoghi dove la “Storia” si è svolta. Gli spettatori saranno condotti tra le bellezze di questa magnifica Reggia Borbonica dai personaggi, in costume d’epoca, che hanno fatto la storia.

Un evento che ci consente “un viaggio nella storia” proprio nei luoghi dove si è svolta

Accompagnati da Corinna, una dama del re, gli spettatori parteciperanno ad un viaggio nel tempo e, oltre a conoscere storie e aneddoti della reggia, incontreranno Carlo di Borbone, la regina Maria Amalia di Sassonia, Ferdinando I e il fratello Filippo e Ferdinando II.

Non mancheranno anche Lady Hamiltion, Bernardo Tanucci, Papa Pio IX, il Principe di San Nicandro e Gioacchino Murat. Tutti personaggi storici che sono realmente passati per la Reggia di Portici.

Uno spettacolo itinerante tra 100 anni di grande storia nel regno delle Due Sicilie

“La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II” consentirà ai partecipanti di fare un bel viaggio nel tempo attraverso i 100 anni di grande storia nel Palazzo reale di Portici, voluto da Re Carlo di Borbone e costruito prima della Reggia di Caserta.

Uno spettacolo, scritto e diretto da Antonio Ruocco, che ha avuto un grande successo e oltre 60 repliche, e che è a cura della compagnia Karma con il direttore di scena, Angelo Imperatore e l’organizzazione generale di Antonio Raia. Un evento che oggi è un punto fermo degli spettacoli di Karma. Il cast è il grande punto di forza dell’evento e vede un parterre di nomi di spessore del teatro napoletano.

A Portici la dama di corte sarà Maria Claudia Pesapane, Ciro Pellegrino interpreterà Re Carlo di Borbone e il principe di San Nicandro, Sergio Savastano sarà Bernardo Tanucci e Ferdinando II, Roberta Misticone interpreterà Maria Amalia di Sassonia e Lady Hamilton, Ciro Scherma sarà Ferdinando IV e Gioacchino Murat e Diego Consiglio interpreterà Filippo di Borbone e Papa Pio IX. Durante l’evento si avrà l’occasione di visitare anche la meravigliosa sala cinese della Reggia di Portici.

Viaggio nella storia del regno di Napoli: prezzi, orari e date

Quando : Domenica 15 Ottobre 2023. Primo turno alle 18.30; Secondo turno: 20.15

: Domenica 15 Ottobre 2023. Primo turno alle 18.30; Secondo turno: 20.15 Dove: Reggia di Portici via Università Portici Napoli

Reggia di Portici via Università Portici Napoli Prezzo biglietto : 17,00 € a persona (compreso di biglietto d’ingresso e parcheggio interno) / Ridotto € 10.00 bambini 6-10

: 17,00 € a persona (compreso di biglietto d’ingresso e parcheggio interno) / Ridotto € 10.00 bambini 6-10 Contatti e informazioni: Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso un whatsapp al num. 342 732 9719– info@karmacultura.it Karma Arte Cultura Teatro

