Carte in Dimora: visite gratuite ad archivi storici e biblioteche private a Napoli e in Campania

Nuova edizione per l’evento gratuito dedicato alla scoperta degli straordinari archivi storici e delle biblioteche private in Campania e in tutta Italia con visite ed eventi gratuiti in questi luoghi straordinari

Sabato 7 ottobre 2023 si terrà un nuovo appuntamento con Carte in Dimora, la manifestazione nazionale che ci permetterà di scoprire la bellezza e la ricchezza degli archivi storici e delle biblioteche private italiane. La seconda edizione di Carte in Dimora 2023 è promossa da ADSI, l’associazione delle dimore storiche italiane e si chiama “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”. Sabato 7 ottobre 2023 ci saranno più di 90 archivi e biblioteche storiche private in Italia che potranno essere visitati gratuitamente.

Carte in dimora. Alla scoperta di Archivi e Biblioteche storiche private in Campania

Un bellissimo viaggio nella storia tra libri, mappe, documenti e fotografie custodite in archivi e biblioteche private che conservano la grande storia dei territori.

Le aperture gratuite, al momento, in Campania sono le seguenti:

Napoli – Palazzo Ricca – Fondazione Banco di Napoli – Via dei Tribunali, 213 Napoli – Visite libere e gratuite del Museo Il Cartastorie dove è conservata la grande raccolta di documenti contabili del Banco di Napoli dalla sua fondazione – Prenotazioni: info@ilcartastorie.it / +39 081449400

– Visite libere e gratuite del Museo Il Cartastorie dove è conservata la grande raccolta di documenti contabili del Banco di Napoli dalla sua fondazione – Prenotazioni: info@ilcartastorie.it / +39 081449400 Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce – Vico Croce Sant’Agostino – Napoli – visita guidata dell’archivio, dei codici e del complesso architettonico della durata di 30 minuti con specialisti per gruppi fino a 20 persone. – Orario visite: 10:00/10:30; 11:00/11:30; 12:30/13:00, info e prenotazioni:fabiomangone@unina.it

visita guidata dell’archivio, dei codici e del complesso architettonico della durata di 30 minuti con specialisti per gruppi fino a 20 persone. – Orario visite: 10:00/10:30; 11:00/11:30; 12:30/13:00, info e prenotazioni:fabiomangone@unina.it Villa Giusso Astapiana – Via Camaldoli, 51 Vico Equense (NA) – Visite gratuite dell’archivio e del museo assieme ai proprietari di circa ora dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per gruppi di massimo 10 persone. Info e prenotazioni: giuliaelefante@gmail.com

– Visite gratuite dell’archivio e del museo assieme ai proprietari di circa ora dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per gruppi di massimo 10 persone. Info e prenotazioni: giuliaelefante@gmail.com Palazzo Nucci – Via Roma, 43 Cicciano (NA) – Visite all’ archivio della famiglia assieme ai proprietari di circa 50 minuti previo prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: +39 3473036316

archivio della famiglia assieme ai proprietari di circa 50 minuti previo prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: +39 3473036316 Caserta – Palazzo Mondo – Via Domenico Mondo, 6 Capodrise (CE) – Visite gratuite in compagnia dei proprietari dell’archivio storico di Palazzo Mondo, che conserva anche disegni architettonici del Settecento e ottocento e progetti vanvitelliani della Reggia di Caserta. Prenotazioni: associazionegiada@yahoo.it / +39 3356099463

Maggiori informazioni – Associazione Dimore Storiche Italiane.

Facebook – Associazione Dimore Storiche Italiane.

