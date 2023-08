Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: i film sotto le stelle dal 28 agosto al 3 settembre 2023

Cinema Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Di seguito vi riportiamo l'elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell'arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 28 agosto – Ingresso gratuito – SERATA DI CORTOMETRAGGI DI FICTION TARGATI ABANA a cura di Luigi Barletta, docente dei corsi di Cinema ed Audiovisivo della Accademia delle Belle Arti di Napoli

Martedì 29 agosto – Ingresso gratuito – SERATA DI CORTOMETRAGGI DI FICTION TARGATI ABANA – a cura di Luigi Barletta, docente dei corsi di Cinema ed Audiovisivo della Accademia delle Belle Arti di Napoli

Mercoledì 30 agosto – TRE UOMINI E UN FANTASMA (Italia, 2022, 90’) di Raffaele Ferrante, Francesco De Fraia, Domenico Manfredi con Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Francesco De Fraia. Commedia – Interverranno durante la serata i registi ed attori Raffaele Ferrante, Domenico Ferrante, Francesco De Fraia

Giovedì 31 agosto – LA DIVINA COMETA (Italia, 2022, 96’) di Mimmo Paladino con Toni Servillo, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Nino D’Angelo, Peppe Servillo, Giovanni Veronesi, Cristina Donadio, Tomas Arana, Giovanni Esposito. Arte – Interverrà durante la serata il produttore A. Cannavale

Venerdì 1 settembre – LA CURA – La peste (Italia, 2022, 87’) di Francesco Patierno con Alessandro Preziosi, Francesco Di Leva, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta, Francesca Romana Bergamo. Drammatico – Interverranno durante la serata il regista Francesco Patierno, l’attrice Cristina Donadio, l’attore Andrea Renzi e il produttore Cannavale

Sabato 2 settembre – RAPITO (Italia, 2023, 134’) di Marco Bellocchio con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon (Nastro d’Argento 2023), Fausto Russo Alesi (nomination Nastri d’Argento 2023), Barbara Ronchi (Nastro d’Argento 2023), Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Giustiniano Alpi, Corrado Invernizzi. 6 Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 9 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

Domenica 3 settembre – RAPITO (Italia, 2023, 134’) di Marco Bellocchio con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon (Nastro d’Argento 2023), Fausto Russo Alesi (nomination Nastri d’Argento 2023), Barbara Ronchi (Nastro d’Argento 2023), Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Giustiniano Alpi, Corrado Invernizzi. 6 Nastri d’Argento 2023 (film, regia, sceneggiatura, montaggio), 9 nomination Nastri d’Argento 2023. Drammatico

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Biglietti disponibili su VivaTicket – Maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

28 agosto 2023 – CHIUSO

29 agosto 2023 – MIXED BY ERRY – Italia, Durata 110’

30 agosto 2023 – LE OTTO MONTAGNE – Italia, Durata 147’

31 agosto 2023 – LAGGIU’ QUALCUNO MI AMA – Italia, Durata 128’

01 settembre 2023 – TI MANGIO IL CUORE – Italia Durata 115’

02 settembre 2023 – ROSSO SPERANZA – Italia , Durata 47’

03 settembre 2023 – HOLY SPIDER – Francia, Durata 117’

Ingresso a 3,50 euro Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera

Ingresso a 3,50 euro Maggiori informazioni – “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema”. Cinema sotto le stelle al Rione Terra

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Lunedì 28– PIANO PIANO

Martedì 29 – ROMANTICHE

Mercoledì 30 – ROMANTICHE

Giovedì 31 – ROMANTICHE

Venerdì 1 set. – ILVIAGGIO LEGGENDARIO

Sabato 2 Set – ILVIAGGIO LEGGENDARIO

Domenica 3 set – ILVIAGGIO LEGGENDARIO

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni Fresko Film

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco urbano

Ingresso 3,50 – Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

29 agosto film “Io sono l’abisso” regia D. Carrisi

30 agosto evento Gianfranco Gallo

31 agosto film “Bones and all” regia L. Guadagnino

1 settembre film “Rapito” regia M. Bellocchio

2 settembre film “Il primo giorno della mia vita” regia P. Genovese

3 settembre EVENTO FINALE

Maggiori informazioni –Agorà San Sebastiano al Vesuvio

