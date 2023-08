Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: i film sotto le stelle dal 21 al 27 agosto 2023

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 21 al 27 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 21 agosto – Ingresso gratuito ––Serata con presentazione di un libro e di un fumetto che indagano sugli “ effetti collaterali “ che il terzo titolo tricolore ha portato alla città e alla sua percezione all’esterno. Interverranno gli autori Alberto Castellano, Antonio Mango e Giulio Gargia

Martedì 22 agosto – BEAU HA PAURA – Beau Is Afraid (Canada/USA, 2023, 179’) di Ari Astera, Drammatico. M. 14 anni

Mercoledì 23 agosto – ROSSOSPERANZA (Italia, 2023, 87’) di Annarita Zambrano. Drammatico

Giovedì 24 agosto – ZIO RIZ (Italia, 2022, 62’) di Raffaela Mariniello. Documentario

Venerdì 25 agosto – BONES AND ALL (Italia/USA, 2022, 130’) di Luca Guadagnino Drammatico, Horror. V.M. 14 anni

Sabato 26 agosto – LE OTTO MONTAGNE – The Eight Mountains (Italia/Francia/Belgio, 2022, 147’) di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch Drammatico

Domenica 27 agosto – DANTE (Italia, 2022, 94’) di Pupi Avati con Sergio Castellitto,. Biografico

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Biglietti disponibili su VivaTicket – Maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso a 3,50 euro Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera

21 agosto 2023 – CHIUSO

22 agosto 2023 – L’IMMENSITA’ – Italia, Durata 98’

23 agosto 2023 – IL PRINCIPE DI ROMA – Italia, Durata 92’

24 agosto 2023 – CRIMES OF THE FUTURE – Grecia, Durata 107’

25 agosto 2023 – TRE DI TROPPO – Italia, Durata 100’

26 agosto 2023 – VICINI DI CASA – Italia, Durata 90’

27 agosto 2023 – IL GRANDE GIORNO – Italia, Durata 90’

Ingresso a 3,50 euro Maggiori informazioni – “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema”. Cinema sotto le stelle al Rione Terra

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Lunedì 21– THE WHALE

Martedì 22 – THE WHALE

Mercoledì 23 – STRANIZZA D’AMURI

Giovedì 24 – STRANIZZA D’AMURI

Venerdì 25 – STRANIZZA D’AMURI

Sabato 26 – PIANO PIANO

Domenica 27 – PIANO PIANO

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni Fresko Film

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco urbano

Ingresso 3,50 – Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

martedì 22 agosto – film “Vicino di casa” regia P. Costella

mercoledì 23 agosto – evento anteprima film RossoSperanza

giovedì 24 agosto – film “L’immensità” regia E. Crialese

venerdì 25 agosto – evento Lalla Esposito in Smile – recital

sabato 26 agosto – film “Il sol dell’avvenire” regia N. Moretti

domenica 27 agosto – evento Aria film festival serata finale

Maggiori informazioni –Agorà San Sebastiano al Vesuvio

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

