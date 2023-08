Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: i film sotto le stelle dal 14 al 20 agosto 2023

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 14 al 20 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 14 al 20 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 14 agosto – LA NOTTE DEL 12 – La nuit du 12 (Francia, 2022, 114’) di Dominik Moll – Thriller

Martedì 15 agosto – UNA COMMEDIA PERICOLOSA (Italia, 2023, 101’) di Alessandro Pondi – Commedia – Anteprima nazionale

Mercoledì 16 agosto – NINJABABY (Norvegia, 2021, 103’) di Yngvild Sve Flikke -Commedia. V.M. 14 anni

Giovedì 17 agosto – FAIRYTALE – UNA FIABA – Skazka (Belgio/Russia, 2022, 78’) di Aleksandr Sokurov – Fantastico

Venerdì 18 agosto – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (USA, 2022, 139’) di Dan Kwan, Daniel Scheinert – Azione, Avventura, Commedia

Sabato 19 agosto – L’OMBRA DI CARAVAGGIO (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido – Drammatico

Domenica 20 agosto – MIXED BY ERRY (Italia, 2023, 110’) di Sydney Sibilia – Commedia

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Biglietti disponibili su VivaTicket – Maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso a 3,50 euro Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera

14 agosto 2023 – CHIUSO

15 agosto 2023 – IL COLIBRI’ – Italia, Durata 126’

16 agosto 2023 – TRAMITE AMICIZIA – Italia, Durata 90’

17 agosto 2023 – TRIANGLE OF SADNES – Svezia, Durata 149’

18 agosto 2023 – STRANIZZA D’AMURI – Italia, Durata 90’

19 agosto 2023 – LA SIRENETTA – USA, Durata 135’

20 agosto 2023 – IL COLIBRI’ – USA, Durata 135’

Ingresso a 3,50 euro Maggiori informazioni – “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema”. Cinema sotto le stelle al Rione Terra

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Lunedì 14 – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA

Martedì 15 – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA

Mercoledì 16 – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA

Giovedì 17 – EDUCAZIONE FISICA

Venerdì 18 – EDUCAZIONE FISICA

Sabato 19 – EDUCAZIONE FISICA

Domenica 20 – THE WHALE

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni Fresko Film

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco urbano

Ingresso 3,50 – Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Agorà effettua una breve pausa dal 13 al 21 agosto 2023. Film riprendono da martedì 22 agosto

Maggiori informazioni –Agorà San Sebastiano al Vesuvio

