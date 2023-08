Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: i film sotto le stelle dal 7 al 13 agosto 2023

ph FB Giorgio Zinno

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 7 al 13 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 7 al 13 agosto 2023 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro o 5 euro Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 7 agosto – PLAN 75 (Giappone/Francia/Filippine, 2022, 113’) di Chie Hayakawa con Chieko Baisho, Hayato Isomura

Martedì 8 agosto – DISCO BOY (Francia/Italia/Polonia/Belgio, 2023, 92’) di Giacomo Abbruzzese con Franz Rogowski, Morr N’Diaye

Mercoledì 9 agosto – L’IMMENSITÀ (Italia/Francia, 2022, 94’) di Emanuele Crialese con Penélope Cruz, Vincenzo Amato

Giovedì 10 agosto – IL SOL DELL’AVVENIRE (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti con Nanni Moretti, Margherita Buy

Venerdì 11 agosto – MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO (Francia, 2023, 102’) di François Ozon con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder,

Sabato 12 agosto – STRANIZZA D’AMURI (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto

Domenica 13 agosto – IL RITORNO DI CASANOVA (Italia, 2023, 95’) di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio

Ingresso 3,50 euro o 5 euro maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso a 3,50 euro Dall’11 luglio al 10 settembre 2023 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la rassegna “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera

07 agosto 2023 – CHIUSO

08 agosto 2023 – LE VELE SCARLATTE – Italia, Durata 100’

09 agosto 2023 – CHIARA – Italia, Durata 90’

10 agosto 2023 – EDUCAZIONE FISICA – Italia, Durata 88’

11 agosto 2023 – I MIGLIORI GIORNI – Italia, Durata 115’

12 agosto 2023 – SICCITA’ – Italia, Durata 121’

13 agosto 2023 – EO – Polonia, Durata 86’

Ingresso a 3,50 euro Maggiori informazioni – “Rione Terra 2023 a spasso nel cinema” . Cinema sotto le stelle al Rione Terra

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Lunedì 7 – MIA

Martedì 8 – IL RITORNO DI CASANOVA

Mercoledì 9 – IL RITORNO DI CASANOVA

Giovedì 10 – IL RITORNO DI CASANOVA

Venerdì 11 – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO I

I Sabato 12 – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO I

I Domenica 13 – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIOI

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni Fresko Film

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco urbano

Ingresso 3,50 – Si terrà dal 22 giugno al 3 settembre 2023 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto nel grande Parco Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Martedì 8 agosto film “Educazione fisica” di S. Cipani

Mercoledì 9 agosto film “Il signore delle formiche” regia G. Amelio

Giovedì 10 agosto film “C’è di nuovo la valigia sul letto” regia di E. Tartaglia presente il cast e il regista

Venerdì 11 agosto film “La stranezza” regia di R. Andò

Sabato 12 film “Stranizza d’amuri” regia G. Fiorello

Maggiori informazioni –Agorà San Sebastiano al Vesuvio

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.