Spettacoli teatrali all’aperto e gratuiti a Conca dei Marini, in costiera Amalfitana

Dal 30 luglio al 3 agosto 2023 si terrà una bella rassegna di spettacoli teatrali gratuiti all’aperto a Conca dei Marini nel Teatro di via Don Gaetano Amodio, località San Pancrazio, un luogo sospeso tra cielo e mare, tra i più suggestivi dell’intera Costiera Amalfitana.

La rassegna inizia il 30 luglio alle 21 con “Il baciamano” di Manlio Santanelli, interpretato da Anna Rita Vitolo e Andrea De Goyzueta, e si proseguirà poi il 1 agosto con Adriano Falivene con “ No, grazie!” e il 3 agosto con Raffaele Parisi nel “Don Chisciotte – Il teatro non si chiude”.

Una rassegna breve, ma di qualità, che vuole offrire ai cittadini e agli ospiti un programma di spettacoli importanti che si terranno in uno scenario unico. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Solo 3 spettacoli, ma di qualità, che si terranno in un luogo tra i più suggestivi dell’intera Costiera Amalfitana. Nel “Il Baciamano” di Manlio Santanelli, diretto da Antonio Grimaldi vedremo come protagonista l’attrice salernitana Anna Rita Vitolo, nota per la brillante interpretazione del ruolo di Immacolata Greco nella fiction di Rai 1“L’Amica Geniale” e non solo.

Seguirà “No, grazie!” con Adriano Falivene, noto al grande pubblico televisivo per il ruolo di Bambenella, alla fiction Rai “Il Commissario Ricciardi”. La rassegna si chiude con “Don Quijote – Il teatro non si chiude”, per la regia di Orazio De Rosa, un progetto, dedicato alle famiglie, che rilegge in chiave contemporanea il celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

