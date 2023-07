Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 27 al 31 luglio 2023

© Foto di Aditya Chinchure su Unsplash

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 27 al 31 luglio 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 27 al 31 luglio 2023

Giovedì 27 luglio 2023

THE KOLORS – Alife (CE) piazza XIX Ottobre

FRANCESCO CICCHELLA – Visciano (NA) piazza Lancellotti

RON – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

Venerdì 28 luglio 2023

GIGIONE – Piedimonte di Teggiano (SA)

ROSARIO MIRAGGIO – Polvica di Nola (NA)

IL GIARDINO DEI SEMPLICI – Cellole (CE) piazza A.Moro

ENZO AVITABILE – Pollena Trocchia (NA)

THE KOLORS – Sarno (SA) piazza 5 Maggio

Sabato 29 luglio 2023

Domenica 30 Luglio 2023

Lunedì 31 Luglio 2023

LE VIBRAZIONI – Volturara Irpina (AV) piazza Roma

ENZO AVITABILE – Striano (NA) area mercato

GIGIONE – Bivio di Santa Cecilia, Eboli (SA)

GIANNI FIORELLINO – Boscotrecase (NA) piazza S.Anna

MATIA BAZAR – Postiglione (SA) piazza Madonna del Carmelo

ENZO GRAGNANIELLO – Sant’Agata de Goti (BN)

