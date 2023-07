Sagra della Mozzarella di Bufala 2023 a Mondragone

Photo by laura novara on Unsplash

Per due giorni a Mondragone tante degustazioni di ottima mozzarella di bufala locale e poi gruppi folcloristici, animazione per bambini e 2 grandi concerti gratuiti di Rosario Miraggio e di Rico Femiano e Bevitori longevi

Si terrà sabato 29 e domenica 30 luglio 2023, in via Venezia a Mondragone (CE) a partire dalle ore 20,00 la nona edizione della Sagra della Bufalina che prevede due giornate di grande festa sul litorale casertano con tante degustazioni di ottima mozzarella e carne di bufala e poi spettacoli e concerti gratuiti.

La sagra della “Bufalina” è organizzata dall’associazione “VIA Venezia” e vedrà lungo tutta via Venezia la presenza di tanti stand gastronomici dove si potrà degustare l’ottima mozzarella di bufala della zona ma anche la buona carne di bufala.

Degustazioni di mozzarella di bufala, gruppi folcloristici, animazione per bambini e 2 concerti gratuiti

Prevista anche animazione, sempre gratuita, per bambini con mascotte, teatrino dei burattini, mangiafuoco e postazione di trucca bimbi. Non mancheranno dei gruppi folkloristici che proporranno dei simpatici spettacoli itineranti di musica popolare e balli sempre lungo via Venezia.

Gli eventi musicali gratuiti della festa saranno due concerti da non perdere:

sabato 29 luglio 2023 – il concerto di Rico Femiano e Bevitori longevi

domenica 30 luglio 2023 – il concerto di Rosario Miraggio.

Maggiori informazioni – Sagra della Bufalina Mondragone

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.