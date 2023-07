Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 7 al 9 luglio 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 7 al 9 luglio 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni. Da tener presente anche che a Caserta, ai Giardini Maria Carolina, per il Pizza Expo, mercoledì 5 ci sarà Franco Ricciardi con ticket di €5 e giovedì 6 spettacolo di Biagio Izzo con ticket di €3.

Concerti in Campania dal 7 al 9 luglio 2023

Giovedì 6 luglio 2023

GIGIONE – Succivo (CE) piazza IV Novembre

Venerdì 7 luglio 2023

ENZO AVITABILE – Caserta Giardini Maria Carolina (Pizza Expo – €3)

JOVINE – Sessa Aurunca (CE) piazza Castello

MARCO ZURZOLO – Pomigliano d’Arco (NA) piazza Giovanni Leone

DANIELE SEPE – Bosco (SA)

SAL DA VINCI – Palma Campania (NA) area mercato

Sabato 8 luglio 2023

ENZO AVITABILE – Salerno località Torrione (Notte Bianca)

DIK DIK E BOBBY SOLO – Salerno località Mercatello (Notte Bianca)

PUPO – Salerno località Pastena (Notte Bianca)

TONY TAMMARO – Caserta Giardini Maria Carolina (Pizza Expo – €3)

SAL DA VINCI – Pomigliano d’Arco (NA) piazza Giovanni Leone

FRANCO RICCIARDI – Boscoreale (NA) via Nazionale Passanti

MODENA CITY RAMBLERS – Sessa Aurunca (CE) piazza Castello

DOLCENERA – Liveri (NA) piazza Autilia Scala

ANDREA SANNINO -Villa Literno (CE) stadio comunale (€7,50)

MOLOTOV D’IRPINIA – Conza della Campania (AV) c/da piana di Rallo

Domenica 9 Luglio 2023

LE VIBRAZIONI – Salerno piazza Portanova (Notte Bianca)

GABRIELE ESPOSITO – Caserta Giardini Maria Carolina (Pizza Expo – €3)

MICHELE ZARRILLO – Piedimonte di Teggiano (SA)

EUGENIO BENNATO – Stio (SA) loc. Dortare

EQUIPE 84 – S.Antuono di Torchiara (SA)

NCCP – Pratola Serra (AV)

LDA (Luca D’Alessio) – Villa Literno (CE) stadio comunale (€7,50)

Lunedì 10 Luglio 2023

CLEMENTINO – Solofra (AV) piazza mercato

LORENDA BERTE – Villa Literno (CE) stadio comunale (€7,50)

DANIELE DE MARTINO – S.Egidio del Monte Albino (SA) piazza Cappella

FRANCO RICCIARDI – Portico di Caserta (CE) piazza Rimembranza

