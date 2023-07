Notte Bianca a Salerno: due grandi notti di musica e spettacoli gratuiti in tutta la città – Il programma

Una grande isola pedonale tra Mercatello, Pastena e Torrione con concerti di Enzo Avitabile e I Bottari, delle Vibrazioni, dei Dik Dik e di Bobby Solo, di Pupo e dei rapper Zeno, Tha Fury, Dave Prince e Henry Santan e poi spettacoli di Alessandro Bolide e Ciro Giustiniani. Due grandi notti di eventi gratuiti a Salerno

Due notti di musica e spettacoli nei giorni di sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 a Salerno per la grande Notte Bianca organizzata dalla Fenailp (sinergia Confesercenti-Confcommercio) per favorire il commercio e i grandi eventi in città. Nei due giorni anche il premio Premio “Luciano Schiavone 2023” per gli artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo e della cultura, che quest’anno andrà a Matteo Paolillo ed a Antonio Angrisano

Un grande evento capace di coniugare qualità, senso artistico, immagine ed coinvolgimento totale di una intera città che continua nel suo percorso di cambiamento.

Gli appuntamenti musicali in tutta la città e non solo

La grande “Notte bianca 2023 di Salerno” inizia sabato 8 luglio, alle ore 22 e vedrà concerti in contemporanea di artisti di livello nazionale, sull’asse viario Mercatello, Pastena e Torrione che diventerà una grande isola pedonale interdetta alle auto. Gran finale domenica 9 luglio in Piazza Portanova. Nei due giorni di festa gli spettacoli inizieranno alle ore 22 e la maggior parte dei negozi e attività commerciali resteranno aperte in serata. Vediamo i vari eventi previsti.

In occasione della Notte Bianca sarà possibile visitare l’Art Festival Salerno che propone l’esposizione di opere d’arte contemporanea realizzate da artisti provenienti da tutta Italia, proposte in diverse strutture commerciali e turistiche della città quali caffè, ristoranti, boutique, gioiellerie, hotel, ripensando i luoghi comuni dell’arte e offrendo la possibilità di acquistare le opere direttamente dagli artisti.

Programma della XI Edizione della Notte Bianca di Salerno 2023

Notte bianca Salerno – sabato 8 luglio 2023 – programma

Nella notte di sabato 8 luglio dalle ore 22 la grande festa si terrà con grandi artisti si terrà in contemporanea sull’asse viario Mercatello – Pastena – Torrione che diventa per la serata una grande isola pedonale chiusa al traffico. Ci saranno tre grandi palchi:

Piazza M. Grasso, Mercatello – tanta musica anni 70/80. Presentati da Benny Ronca, si esibiranno, alle 22 i Dik Dik e alle ore 24,00 Bobby Solo e la sua Band.

– tanta musica anni 70/80. Presentati da Benny Ronca, si esibiranno, alle 22 i e alle ore 24,00 e la sua Band. Piazza Della Libertà, Pastena , sempre dalle 22.00 presentati da Rossella Pisaturo si esibiranno il Comico Alessandro Bolide , poi alle 23.00 Pupo in concerto e alle ore 1,00 spettacolo del bravo Ciro Giustiniani da Made in Sud.

, sempre dalle 22.00 presentati da Rossella Pisaturo si esibiranno il Comico , poi alle 23.00 in concerto e alle ore 1,00 spettacolo del bravo da Made in Sud. Piazza G.V. Gloriosi, Torrione, sempre dalle ore 22,00, presentati da Grazia Serra si esibiranno i rapper Zeno – Tha Fury – Dave Prince – Henry Santan e poi alle ore 24,00 grande concerto di Enzo Avitabile e I Bottari.

Notte bianca Salerno – domenica 9 luglio 2023 – programma

La Notte bianca Salerno 2023 si chiuderà domenica 9 luglio nel Centro Storico della Città nella grande Piazza Portanova.

A Piazza Portanova la conclusione della undicesima Edizione della Notte Bianca sarà affidata a Rossella Pisaturo e Benny Ronca che presenteranno il concerto de “Le Vibrazioni“.

Maggiori informazioni – Notte bianca Salerno 2023

