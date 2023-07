Ritorna il Caserta Pizza Expo tra ottime pizze e grandi concerti e spettacoli

Ph facebook Caserta Pizza Espò

A pochi passi dalla Reggia, cinque giorni tutti dedicati alle ottime pizze preparate al momento dalle grandi pizzerie partecipanti e grandi serate musicali e spettacoli con Enzo Avitabile, Franco Ricciardi, Biagio Izzo, Tony Tammaro e Gabriele Esposito

Da mercoledì 5 a domenica 9 luglio 2023 ritorna Caserta Pizza Expo con tanto buon cibo e tanta bella musica dal vivo per la quinta edizione di questa grande festa che si terrà vicino alla splendida Reggia, nei Giardini di Villa Maria Carolina, in Viale Douhet a Caserta.

Una grande festa della buona pizza nel centro di Caserta, il Caserta Pizza Expo, cui parteciperanno le pizzerie più accreditate del territorio che si contenderanno anche il “Trofeo Reggia”.

Torna il Caserta pizza Expo ai Giardini Maria Carolina

Un nuovo imperdibile appuntamento di musica ed enogastronomia che si terrà a Villa Maria Carolina con apertura degli stand dalle ore 18:30 e inizio spettacoli ore 21:00, a pochi passi dalla Reggia.

Una grande festa dedicata a chi ama la pizza da gustare all’aperto con ottima musica e intrattenimento di qualità. Anche quest’anno ci sarà anche il sesto Trofeo Reggia che si terrà giovedì 6 luglio e vedrà i partecipanti concorrere in sei categorie: Pizza S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita), Pizza Classica, Pizza Senza Glutine, Pizza di Stagione, Pizza Contemporanea, Pizza Metro Pala. La premiazione avverrà domenica 9 luglio.

E quest’anno anche la presenza di AIS Caserta (Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Caserta) che, con l’ausilio di un Degustatore ufficiale e due Sommelier, nelle giornate del 6 e del 7 luglio – dalle ore 20:00 alle 21:00 – terrà una masterclass sull’abbinamento pizza-vino.

Un grande cartellone di eventi a Pizza Expo

Dal 5 al 9 Luglio 2023 dalle ore 21 nei Giardini del Parco Maria Carolina ci saranno anche grandi concerti e spettacoli di:

5 Luglio, Franco Ricciardi;

6 Luglio, Biagio Izzo;

7 Luglio, Enzo Avitabile

8 Luglio, Tony Tammaro;

9 Luglio, Gabriele Esposito

Per accedere ai concerti ci sarà un piccolo ticket d’ingresso di 5 euro per Franco Ricciardi e di 3 euro per gli spettacoli di Biagio Izzo, Enzo Avitabile, Tony Tammaro e Gabriele Esposito, all’ingresso o online su boxol

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.