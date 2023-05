Musei aperti di notte straordinariamente ad 1,00€ per la Notte Europea dei Musei 2023

Sabato 13 maggio 2023 la Notte Europea dei Musei in contemporanea in tutta Europa e tanti Musei e luoghi di Cultura statali aperti di sera in via straordinaria al costo simbolico di 1 euro

Sabato 13 maggio 2023 si terrà la Notte Europea dei Musei che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Per l’occasione tantissimi Musei e luoghi di Cultura statali saranno aperti di sera in via straordinaria al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge.

Ci saranno anche tanti eventi organizzati dai singoli Musei con visite guidate a collezioni e mostre, concerti e performance musicali per vivere i musei e il patrimonio culturale di sera, con un orario eccezionalmente prolungato.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi dei vari musei, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito del Ministero della Cultura.

Alcune aperture e iniziative in Campania

Anche alcuni dei grandi musei della Campania, oltre a quelli della Direzione regionale Musei Campania saranno aperti ad 1 euro in via straordinaria e organizzeranno tanti eventi: di seguito alcuni da non perdere.

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ultimo ingresso alle ore 22,00) al costo simbolico di 1 euro. Museo e Real Bosco di Capodimonte , sabato 13 maggio 2023 apertura straordinaria fino alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le due mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale allestita in Sala Causa.

, sabato 13 maggio 2023 apertura straordinaria fino alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le due mostre in corso: e allestita in Sala Causa. Mann Museo Archeologico Nazionale di Napoli sabato 13 maggio 2023 apertura straordinaria dalle 20 alle 23! Ultimo ingresso alle 22. costo simbolico di 1 euro

– Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e performance musicali, ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare alcune sezioni e in occasione dell’apertura serale la Certosa ospiterà tre formazioni musicali provenienti da realtà diverse, ma unite dalla stessa passione per la musica: le giovani e i giovani del Liceo Melissa Bassi di Napoli, della ScalzaBanda e della SMIM Cassano Dante di Cassano Magnago (VA), che si uniranno in concerto e insieme daranno vita ad una grande festa, regalando al pubblico ed ai visitatori del Museo una serata ricca di entusiasmo e di bellezza. Ingresso 1 euro. Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés – Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto “Visions”, ore 20.00. Visita, con la suggestione dell’atmosfera notturna, i prestigiosi ambienti della villa ottocentesca, e alle ore 20.00, nella splendida cornice della Veranda neoclassica, grazie alla collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sarà proposto al pubblico dei visitatori il concerto “Visions” della pianista Maria Gabriella Mariani. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti. Ingresso 1 euro.

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto “Visions”, ore 20.00. Visita, con la suggestione dell’atmosfera notturna, i prestigiosi ambienti della villa ottocentesca, e alle ore 20.00, nella splendida cornice della Veranda neoclassica, grazie alla collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sarà proposto al pubblico dei visitatori il concerto “Visions” della pianista Maria Gabriella Mariani. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti. Ingresso 1 euro. Museo Duca di Martina – Villa Floridiana – Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 18.00-21.00 | Visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de’ Sangro: le due anime del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana”, ore 19.00. a pagamento 5 euro a persona, gratuito fino ai 6 anni), prenotazione obbligatoria a: arte@lenuvole.com.

– Sabato 13 maggio 2023, dalle 20,00 alle 23,00 (chiusura biglietterie ore 22) apertura serale entrando da Porta Marina si potrà visitare l’ – illuminata a cura di Enel Sole – dove si affacciano tutti i principali edifici pubblici per l’amministrazione della città e della giustizia, per la gestione degli affari, per le attività commerciali, come i mercati, oltre ai principali luoghi di culto cittadino. Il percorso si conclude con la visita all’Antiquarium, che ospita uno spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Uscita da Piazza Esedra. B Villa di Poppea ad Oplontis e la Villa Regina a Boscoreale, Villa San Marco a Stabiae aperti in via straordinaria per la “Notte Europea dei Musei” dalle 20,00 alle 23,00 (chiusura biglietterie ore 22) con ingresso a 1 euro (gratuito a Villa San Marco e per i minori di 18 anni in tutti i siti, come da normativa vigente). A Boscoreale sarà possibile visitare Villa regina , esempio di villa rustica del territorio vesuviano, desinata alla produzione del vino. A Oplontis\Torre Annunziata è prevista l’apertura della Villa di Poppea, tra i più splendidi esempi di villa dell’aristocrazia romana, attribuita a Poppea Sabina, moglie dell’imperatore Nerone. Apertura serale anche a Villa San Marco a Stabiae , esempio di villa aristocratica romana con affaccio panoramico sul golfo. (ingresso gratuito) I Biglietti sono acquistabili presso i singoli per Pompei (Porta Marina) e Oplontis e/o on line sul sito www.ticketone.it. (I biglietti di Boscoreale sono acquistabili solo on-line.)

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Visita guidata, ore 19.30 | Concerto “Portrait of swing”, ore 20.45. (ultimo ingresso alle ore 21.40). A partire dalle 19.30 il Museo propone una visita guidata gratuita alle collezioni e, alle 20.45, il concerto per piano e voce solista “Portrait of swing”. Ingresso e partecipazione gratuiti, fino ad esaurimento posti. Certosa di San Giacomo a Capri – Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 20.00-23.00 | Visita guidata “Ora et labora. La vita certosina tra silenzio, lavoro e preghiera”, ore 20.30. Ingresso 1 euro.

