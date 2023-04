Topolino dedica la copertina al Napoli e al sogno del 3° scudetto: Amalia indossa la maglia azzurra

Anche Topolino festeggia il prossimo scudetto del Napoli, il 3°, e omaggia la città e sua passione per il calcio con una copertina speciale con la maga Amelia vestita di azzurro che festeggia assieme al corvo Gennarino, anche lui con il cappellino azzurro

Anche Topolino festeggia il prossimo scudetto del Napoli, e omaggia la città e sua passione per il calcio con una copertina speciale con la maga Amelia vestita con i colori del Calcio Napoli. Un numero da conservare per i tifosi e i napoletani il 3.518 di Topolino che dedica al Napoli la copertina con la maga Amelia calciatrice e con la maglietta azzurra in occasione della XXIII edizione di Comicon

Topolino omaggia la città di Napoli e la passione per il calcio

In occasione della XXIII edizione di Comicon, che si terrà alla mostra d’Oltremare a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio 2023, il famoso disegnatore del mondo Disney italiano Giorgio Cavazzano ha disegnato l’immagine della maga Amelia che vive alle pendici del Vesuvio come protagonista della copertina assieme al corvo Gennarino che, per l’occasione, indossa felice un cappellino azzurro, tutto naturalmente su uno sfondo azzurro come il mare e come il colore della squadra del Napoli.

Ed al Comicon Napoli il disegnatore incontrerà, lunedì 1 maggio alle 11.30, l’attore Lillo Petrolo che ha pubblicato recentemente ‘La banda delle mezzecalzette’ con Lorenzo La Neve, per DeAgostini.

