COMICON Napoli 2023, il Salone Internazionale del Fumetto: programma, prezzi e ospiti

Poster ufficiale del Comicon napoli 2023

Da più di 20 anni è la più grande fiera europea, il COMICON, Salone Internazionale del Fumetto ospita a Napoli oltre 150 mila visitatori con quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, manga, cinema e serie tv, ed è tra i primi cinque festival pop europei.

Ritorna anche quest’anno a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio 2023 il COMICON Napoli, il grande il Salone Internazionale del Fumetto che si terrà anche quest’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

E quest’anno anche una grande novità per il COMICON: per la prima volta il grande Salone Internazionale del Fumetto si svolgerà anche in un’altra data, e cioè dal 23 al 25 giugno 2023 a Bergamo, città che con Brescia è la “Capitale Italiana della Cultura 2023”, dove COMICON Bergamo è già parte del palinsesto ufficiale.

Gli Ospiti principali e il Magister del Comicon 2023

Giorgio Cavazzano sarà il Magister di COMICON 2023, Napoli e Bergamo mentre Mirka Andolfo sarà poster artist per le due edizioni, due artisti di rilievo internazionale.

Il Magister di COMICON, che curerà una serie di attività culturali all’interno del festival, sarà quest’anno Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri e innovativi disegnatori al mondo, legato all’universo Disney ma noto anche per serie umoristiche come Altai & Jonson ecc..

Mirka Andolfo sarà poster artist dell’edizione 2023, fumettista e scrittrice, vincitrice del prestigioso Harvey Award, pubblicata in 28 paesi per le sue serie Sacro/Profano, ControNatura, Mercy e Sweet Paprika. A lei l’onore della realizzazione del poster di COMICON Napoli e di quello di Bergamo. Quello di Napoli mostra una ragazza che esplora nuovi mondi con il piglio giocoso di una trapezista.

Tra i tanti ospiti anche tre straordinari personaggi internazionali: il fumettista e direttore creativo di DC Jim Lee, il candidato agli Eisner Awards Daniel Warren Johnson e l’illustratore del New York Times Brecht Vandenbroucke. Tra gli italiani il disegnatore Marvel e DC Simone Bianchi, poi Sio, Dado Fraffrog, Keison con la loro nuova casa nuova editrice e studio creativo, la Gigaciao.

Programma e Mappe del Comicon Napoli

Il vasto programma dei quattro giorni è disponibile aggiornato online sul sito ufficiale. è inoltre disponibile il dettaglio degli ospiti attesi.

I prezzi, le novità e gli orari del Comicon Napoli 2023

Quest’anno per la prima volta, oltre alla edizione a Napoli (28 aprile – 1 maggio) ci sarà anche un’edizione a Bergamo di tre giorni (23 – 25 giugno) inserita nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023. Da non perdere anche le tante mostre a Napoli del COMICON OFF che si terranno in tutta la città per vari mesi.

COMICON Napoli 2023 si terrà alla Mostra d’Oltremare in viale Kennedy n. 54 a Napoli con apertura al pubblico dal 28 aprile al 1 maggio dalle ore 10:00 alle 19:00.

Costi Biglietti COMICON Napoli 2023:

Ingresso giornaliero 28 aprile: 12.00€;

Ingresso giornaliero dal 29 aprile al 1 maggio: 15.00€;

Abbonamento 4 giorni: 35.00€;

Ridotto giornaliero 28 aprile: 8.00€;

Ridotto giornaliero dal 29 aprile al 1 maggio: 11.00€;

Gruppi scuole: 6.00€.

Da quest’anno i biglietti per COMICON Napoli saranno acquistabili direttamente sul sito Ufficiale del Comicon Napoli dove ci saranno anche tutte le informazioni, la storia i programmi di Napoli e le attività organizzate da COMICON durante tutto l’anno.

Informazioni e aggiornamenti anche sulla pagina facebook del Comicon Napoli 2023

Acquista il biglietto del COMICON Napoli 2023

