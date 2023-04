Vincenzo Salemme in diretta su RAI 2 da Napoli con “Napoletano? E famme ‘na pizza”

Ph Federico Riva

Grande evento in TV su RAI 2 in prima serata in diretta dagli studi della RAI di Napoli di via Marconi: dall’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli Vincenzo Salemme porterà in scena “Napoletano? E famme ‘na pizza” la sua commedia di grande successo

Lunedì 17 aprile 2023, alle 21.20, su Rai2, una commedia in diretta da non perdere: Vincenzo Salemme porterà in scena “Napoletano? E famme ‘na pizza” dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli in via Marconi.

Una grande commedia di Salemme che torna in diretta in televisione, su RAI 2, dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, con uno speciale programma Rai Cultura.

Una “diretta” in televisione per una bella commedia

Vincenzo Salemme, commediografo e regista napoletano, è oggi uno tra i più importanti esponenti del teatro italiano e ritorna in diretta televisiva con una sua grande commedia di successo.

Salemme ha aperto la stagione 2022/2023 del Teatro Diana a Napoli ad ottobre con “Napoletano? E famme ‘na pizza” commedia che ha già riscosso un grande successo di pubblico e critica anche nei teatri di tutta Italia. E lunedì 17 aprile Salemme porterà “Napoletano? E famme ‘na pizza” in TV per una serata evento che offrirà ai telespettatori di RAI 2 e al pubblico in sala la magia del teatro dal vivo in tv.

Un grande successo per “Napoletano? E famme ‘na pizza”

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è una delle commedie teatrali più apprezzata negli ultimi due anni: è stata infatti vista a teatro da oltre 200.000 spettatori in 180 repliche tra 25 città in Italia. Scritta dallo stesso Salemme fa riferimento a una battuta di un altro suo successo teatrale, “E fuori nevica”, nel quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. Un divertente spettacolo di Vincenzo Salemme con i suoi esilaranti monologhi, su usi, costumi, vizi e virtù dei napoletani.

Su RAI 2 vedremo “Napoletano? E famme ‘na pizza” con Vincenzo Salemme e con, in ordine alfabetico, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto per la regia televisiva di Barbara Napolitano. Da non perdere.

