Le commedie di Vincenzo Salemme in prima serata su RAI 2

“Salemme il bello…della diretta” torna in tv per proporci in prima serata su RAI 2 tre delle sue più divertenti commedie, registrate dal vivo a dicembre 2019 negli studi Rai di Napoli.

A dicembre 2019 Vincenzo Salemme ha registrato dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli tre divertenti commedie “Di mamma ce n’è una sola”, “Sogni e bisogni” e “Una festa esagerata” che fu anche proposta nel giorno di Natale.

Tre commedie che, nei giorni di rappresentazione dal 9 al 25 dicembre 2019, richiamarono tanti napoletani nell’Auditorium Domenico Scarlatti, della Rai di Napoli e che in questi giorni ci verranno proposte su RAI 2 in prima serata sotto l’unico titolo ‘Salemme il bello…della diretta!’‘.

Già svolta giovedì 23 aprile 2020 “Di Mamma ce n’è una sola”, dove Salemme indossa panni femminili e ci propone la vita di una famiglia piccolo borghese della provincia napoletana sconvolta dalla morte della cagnetta di famiglia.

Da non perdere le altre due che andranno in onda prossimamente. In particolare:

“Sogni e bisogni” – giovedì 30 aprile 2020 – classica commedia dell’arte rappresentata per la prima volta nel 2001, una divertente favola che parla di un irreale distacco di un “attributo” dal corpo dal proprio “padrone”.

Pochi mesi, ma che sembrano secoli dalle ultime rappresentazioni a Napoli all’Auditorium della RAI e prossimamente le potremo vedere in TV in attesa di poter tornare ad applaudire Vincenzo Salemme dal vivo.