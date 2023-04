Sorrento ricorda Lucio Dalla: un mese di eventi per l’iniziativa “I colori di Lucio”

© Napoli da Vivere

Anche quest’anno dal 14 aprile all’8 maggio 2023 a Sorrento si terranno tantissimi eventi per ricordare Lucio Dalla, il grande musicista che amava Sorrento tanto da dedicarci il mitico brano “Caruso”. Dopo il grande successo dell’evento dello scorso anno anche la seconda edizione della manifestazione dal titolo “I Colori di Lucio” propone un ricco cartellone di eventi dedicati a Lucio Dalla per celebrarne gli 80 anni dalla nascita.

Un evento, che è gemellato con la mostra “Lucio Dalla – Il Sogno di Essere Napoletano” in esposizione al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fino al prossimo 24 giugno e che rientra tra le attività patrocinate dalla Fondazione Dalla per gli 80 anni dalla nascita del maestro.

Tanti eventi a Sorrento e nelle vicinanze seguendo “Le passioni” di Lucio

Previsti anche quest’anno concerti, con ospite Roberto Vecchioni, proiezioni di film, tour in canoa, escursioni, immersioni, osservazioni delle stelle e poi presentazioni di libri, eventi solidali e installazioni artistiche a Sorrento e nelle vicinanze.

Ed anche stavolta gli eventi sono organizzati seguendo le passioni dell’artista bolognese, ognuna rappresentata da un colore: il rosso per la musica, il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport e l’arancione per la solidarietà. Tanti gli ospiti anche Peppe Servillo, Roberto Colella, Angela Baraldi e Roberto Vecchioni.

Di seguito l’elenco degli eventi che sono quasi tutti gratuiti e/o con prenotazione. Alla fine del post il link all’elenco dei singoli eventi per la prenotazione.

I colori di Lucio 2023 a Sorrento – Gli eventi previsti

Il calendario e gli appuntamenti potrebbero essere soggetti a variazioni indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione.

