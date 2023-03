Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 1 al 2 aprile 2023

Ph Facebook International Street Food Italia

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 1 al 2 aprile 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa dello Street Food a Grottaminarda (AV)

A Grottaminarda, in provincia di Avellino, nel Piazzale San Pio da venerdì 31 Marzo a domenica 2 Aprile 2023 ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival. Anche a Grottaminarda l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival nel Piazzale San Pio di Grottaminarda 31 Marzo dalle 18:00 – 1 e 2 aprile dalle 12:00 alle 24:00 Maggiori informazioni – International Street Food Festival Grottaminarda

Sele in Food: la grande Fiera Enogastronomica dei prodotti Tipici Irpini e della Valle del Sele

A Materdomini, vicino Caposele, nella verde Irpinia, nel weekend dal 31 Marzo al 2 Aprile 2023 si terrà la 2° Edizione del Sele in Food, la Fiera Enogastronomica dei Prodotti Tipici Irpini e della Valle del Sele, che si terrà nel Centro Fieristico di Materdomini. Un bell’evento che ritorna dopo il grande successo della prima edizione e che vuole promuovere gli ottimi prodotti della enogastronomia locale, ma anche il patrimonio artistico, coinvolgendo gli imprenditori, le associazioni di promozione del territorio e i consumatori che parteciperanno all’evento. Presenti a Sele in Food a Caposele oltre 60 espositori, per la seconda edizione della grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele. Nel corso della tre giorni di Fiera nella frazione Materdomini presso il Centro Fieristico, saranno organizzati anche laboratori, degustazioni, show-cooking, dibattiti, convegni. Non mancheranno momenti di riflessione, confronto e collaborazione e tantissimi e ottimi prodotti tipici dell’Irpina, della Valle del Sele. Maggiori informazioni

La rappresentazione della Passione di Cristo a Baiano (AV) – Domenica 2 Aprile 2023 dalle 16.30 alle 20.30 a Baiano si terrà la rappresentazione della Passione di Cristo. L’evento è uno spettacolo ispirato ai Vangeli durante il quale vengono rappresentati gli ultimi giorni della vita di Cristo che vanno dall’entrata in Gerusalemme alla Crocifissione. La manifestazione si svolge a Baiano (AV), e lo spettatore diventa parte integrante della rappresentazione. A Baiano, in P.zza Francesco Napolitano. la Passione di Cristo a Baiano

– Dopo anni di pausa torna LA PASSIONE DI CRISTO che raggiunge la XIII Edizione! Che si terrà a Rivottoli di Serino (AV) con tantissimi figuranti e figure storiche del tempo vi aspettano. Evento a Cura della Parrocchia di S.Antonio da Padova di Serino. Appuntamento Domenica 2 Aprile 2023 alle ore 17:30 . Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Marzo 2023 e inizio aprile i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

