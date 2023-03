© Fiera-SeleinFood

A Caposele ritorna la grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele con oltre 60 espositori e gli ottimi prodotti della enogastronomia locale

A Materdomini, vicino Caposele, nella verde Irpinia, nel weekend dal 31 Marzo al 2 Aprile 2023 si terrà la 2° Edizione del Sele in Food, la Fiera Enogastronomica dei Prodotti Tipici Irpini e della Valle del Sele. L’evento si svolgerà nel Centro Fieristico di Materdomini.

Una bella manifestazione che ritorna dopo il grande successo della prima edizione e che vuole promuovere gli ottimi prodotti della enogastronomia locale, ma anche il patrimonio artistico della zona, coinvolgendo gli imprenditori, le associazioni di promozione del territorio e i consumatori che parteciperanno all’evento.

Nel Centro Fieristico di Materdomini le eccellenze locali agroalimentari territoriali

Una grande Area espositiva nel Centro Fieristico di Materdomini in cui, per Sele in Food, saranno presenti le eccellenze locali agroalimentari territoriali. A Caposele oltre 60 espositori, per la seconda edizione della grande Fiera dei Prodotti tipici Irpini e della Valle del Sele.

Nel corso della tre giorni di Fiera nella frazione Materdomini di Caposele presso il Centro Fieristico, saranno organizzati anche laboratori, degustazioni, show-cooking, dibattiti, convegni. Non mancheranno momenti di riflessione, confronto e collaborazione e tantissimi e ottimi prodotti tipici dell’Irpina, della Valle del Sele.

Caposele, a cavallo tra la Verde Irpinia e la Valle del Sele, terra del sole, è una bella cittadina crocevia di turismo religioso, naturalistico ed enogastronomico che ci aspetta in questi giorni con tante iniziative, tra cui il nuovissimo MuDeA, il Museo delle Acque, con cinque sale espositive che portano il visitatore a scoprire la storia di Caposele, e della captazione delle acque della Sorgente della Sanità per la costruzione dell’Acquedotto Pugliese.

