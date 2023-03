Resta con me, la serie tv Rai girata a Napoli: la trama della 6 puntata di lunedì 27 marzo 2023

Cambia giorno “Resta con me” e la 6 puntata sarà trasmessa di lunedì il 27 marzo. 3.243.000 spettatori con lo 19% di share per la 5 puntata di questa bella serie televisiva tutta girata a Napoli che viene trasmessa su RAI 1 in prima serata. Anche nella sesta puntata la città sempre protagonista notturna tra vicoli e luoghi straordinari.

Sempre un grande successo per ogni puntata di “Resta con me”, la nuova e avvincente serie TV tutta girata a Napoli: e lunedì 27 marzo 2023 su RAI 1 in prima serata, ci sarà la sesta puntata.

“Resta con me” vede come protagonista Francesco Arca, il “vicequestore Scudieri” Laura Adriani, la “moglie Paola” ed anche il piccolo Mario Di Leva, il simpaticissimo e spigliato bambino che ha scherzato con Amedeus, noto tifoso dell’Inter, al festival di Sanremo di quest’anno regalandogli la maglietta del Napoli, perché “la giù, in fondo alla classifica, faceva freddo”.

La trama della sesta puntata di “Resta con me” di lunedì 27 marzo 2023

Nell’episodio precedente Alessandro e Paola entrano di nuovo in crisi perché lui aveva taciuto sul fatto che il padre di Diego era un suo informatore e che forse è stato ucciso proprio per questo suo doppio gioco. I due si allontanano di nuovo e Alessandro finisce a letto con Linda, la poliziotta con cui lavora. Non manca un clamoroso colpo di scena: riappare improvvisamente la madre di Diego, Cristiana a cui era stata tolta la responsabilità genitoriale. Diego è felice di poter trascorrere del tempo con la madre, e Paola, per il suo bene decide di concedere a Cristiana una seconda opportunità anche se Alessandro ha forti dubbi. Paola ha scoperto di non poter più avere figli ma è ancora lontana da Alessandro che ha capito di amare ancora sua moglie e di non essere pronto a cambiare.

Nel frattempo continuano le indagini sul furto sacrilego delle reliquie di San Ciro e sulla morte di Daniele Ausiello, che forse faceva parte della famosa banda della banda della lancia termica. Le indagini sulla sua morte conducono la squadra nel covo della banda, ma ancora una volta la talpa che c’è in Questura li ha avvertiti in tempo e quando arrivano Alessandro e i suoi uomini trovano solo un casolare abbandonato. La scientifica trova tracce del sangue di Gennaro e lo spacciatore, che era stato arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Alessandro inizia a pensare ad una serie di prove false messe in giro.

Resta con me, la fiction Rai tutta girata a Napoli con la musica di Pino Daniele

“Resta con me” è nata da un soggetto di Donatella Diamanti basato su un’idea di Maurizio De Giovanni e vede la regia di Monica Vullo. I protagonisti sono Francesco Arca, il “vicequestore Scudieri”, Laura Adriani che interpreta la moglie Paola ed anche il piccolo Mario Di Leva. Tra gli altri attori principali ci sono anche Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese, Maria Pia Calzone e tanti altri bravi attori. La bella musica di Pino Daniele accompagnerà tutte le 8 puntate cominciando da “Resta cu me”.

Il calendario delle puntate di Resta con Me su Rai 1

Ogni puntata è composta da due episodi: le quattro puntate andranno in onda nei seguenti giorni:

Maggiori informazioni – Rai – Resta con me e come rivedere le puntate precedenti

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.