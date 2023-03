Concerto dei 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli al Conservatorio San Pietro a Majella

Uno speciale concerto, con un biglietto di soli 5 euro, diretto da Beatrice Venezi per festeggiare tutti assieme i 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti, la grande orchestra cittadina. Da non perdere anche il pomeriggio speciale durante la settimana, ad ingresso libero, con la Nuova Orchestra Scarlatti, l’Orchestra Scarlatti Junior, l’Orchestra Scarlatti Young, l’amatoriale Scarlatti per Tutti e tanti altri musicisti

Domenica 19 marzo 2023, alle ore 19.00 nella Sala Scarlatti dello storico Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli si terrà il Concerto dei 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti (1993-2023),

Un evento straordinario e da non perdere che festeggia i 30 anni della grande orchestra cittadina. Per l’occasione la Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Beatrice Venezi, con uno straordinario programma che prevede musiche di A. Scarlatti; W. A. Mozart; F. J. Haydn e Schuber.

In particolare, per il Concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore di F. J. Haydn ci sarà come solista Davide Battista, giovane talento quindicenne e Prima tromba dell’Orchestra Scarlatti Junior.

Un concerto speciale della Nuova Orchestra Scarlatti per festeggiare insieme al suo pubblico i “primi” 30 anni di vita che hanno visto tanti concerti sul territorio ma anche di importanti esecuzioni in campo nazionale e internazionale, da Roma a Milano, da Berlino a Pechino.

La Nuova Orchestra Scarlatti fu fondata da Gaetano Russo che ne è il direttore artistico. Il primo concerto della NOS fu all’Auditorium della RAI di Napoli il 21 marzo 1993 e da allora la Nuova Orchestra Scarlatti si è sempre impegnata anche per la formazione e la promozione artistica e professionale di tanti giovani musicisti molti dei quali oggi fanno parte dell’Orchestra. Per partecipare al concerto speciale è previsto un Biglietto di soli euro 5.00

La festa continua martedì nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli

Martedì 21 marzo 2023, il giorno esatto del compleanno della Nuova Orchestra Scarlatti., presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, si terrà una non-stop musicale da non perdere dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con l’evento “Musica Insieme per i 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti” cui, accanto ai musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti ci alterneranno le diverse realtà della Comunità delle Orchestra Scarlatti: l’Orchestra Scarlatti Junior, l’Orchestra Scarlatti Young, l’amatoriale Scarlatti per Tutti, l’universitario Ensemble per Federico e altri musicisti ed ensemble che si sentano in sintonia con lo spirito dell’Orchestra.

Tre ore nella gioia condivisa della musica, aperte anche agli amici, ai simpatizzanti, a tutto il pubblico che vorrà partecipare. La festa sarà ad ingresso libero

