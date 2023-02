Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 24 al 26 febbraio 2023

Ph Facebook Carnevale Castelveterese

Ancora qualche evento per Carnevale con alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 24 al 26 febbraio 2023, con ancora qualche evento per Carnevale in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Le ultime belle sfilate, in costiera amalfitana, del Gran Carnevale Maiorese

Anche nel giorno 26 ci saranno le sfilate dei grandi Carri Allegorici in Costiera per il Gran Carnevale Maiorese e, il 26 febbraio 2023 ci sarà una doppia sfilata di mattina dalle 11.30 e poi di pomeriggio dalle 15.30 fino alla sera. I cinque grandi carri allegorici di cartapesta che seguiranno quest’anno il tema della salvaguardia degli oceani e del pianeta. La grande festa è organizzata dal Comune di Maiori col patrocinio del Ministero della Cultura conferito ai Carnevali Storici d’Italia, Il programma del 26 febbraio 2023 è il seguente. ore 11.30 Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi.- ore 15.30 – Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi al Porto Turistico – ore 20.30 – porto turistico – esibizioni gruppi di ballo. Maggiori informazioni Gran Carnevale Maiorese

Ancora una giornata di grande festa per lo storico Carnevale di Montemarano

Grande successo, dopo due anni, per il ritorno della grande festa dello storico Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia che si terrà nel borgo di Montemarano anche nel giorno 26 Febbraio 2023. Per tutto il periodo di Carnevale è stata anche allestita la piazza del gusto con stand enogastronomici in piazza mercato dove degustare le ricette tipiche del posto in abbinamento ai buoni vini delle cantine del territorio. Di seguito il programma dell’ultima giornate di festa a a Montemarano (AV): Domenica 26 Febbraio 2023 – Ore 10:00 – “Lezioni di tarantella Montemaranese” – Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese. -Ore 16:00 – “Carnevale Morto Corteo funebre di carnevale e successiva lettura del testamento”per le vie del Paese – Ore 21:30 – Musica Popolare in Piazza Mercato- Maggiori informazioni il Carnevale di Montemarano

Altre feste e sagre interessanti in Campania nel weekend

La Maccheronata e poi Buon cibo, divertimento e sfilate al Carnevale Castelveterese 2023 – a Castelvetere sul Calore, nell’avellinese anche il 26 febbraio 2023grande festa per il Carnevale di Castelvetere sul Calore che presenta arte, musica, maschere, cibo e divertimento con la sfilata dei carri allegorici, insieme ai gruppi mascherati e ai gruppi di ballo e poi il 26 febbraio ultima festa per le strade del paese sfileranno con in mattinata le visite guidate , a pranzo con gli stand enogastronomici dalle ore 12 con anche la maccheronata e poi dalle 14,30 la sfilata con i carri allegorici con musica e balli e gruppi di musica popolare e, a seguire la tradizionale chiusura delle feste con la rappresentazione del Carnevale Morto. Carnevale Castelveterese 2023

