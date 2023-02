A Maiori la grande festa del Gran Carnevale Maiorese: il carnevale in costiera amalfitana

Facebook Gran Carnevale Maiorese

Una grande festa che si tiene in costiera amalfitana da quasi cinquant’anni con tanti eventi musicali e divertimento con grandi carri allegorici. Dieci giorni di eventi con ben tre sfilate a Maiori

Dal 16 al 26 febbraio 2023 si terrà a Maiori, in costiera amalfitana, la 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che, quest’anno, avrà come tema “la salvaguardia degli oceani e del pianeta” in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile.

Una grande festa che proporrà tanti eventi musicali e divertimento per un evento che si ripete, con un grande successo di partecipanti, da quasi cinquant’anni. Dieci giorni di eventi con ben tre sfilate per i cinque carri allegorici predisposti per questa la 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese.

Le sfilate dei grandi Carri Allegorici in Costiera

Le sfilate si terranno in particolare nelle domeniche del 19 e del 26 febbraio 2023 ci sarà una doppia sfilata di mattina dalle 11.30 e poi di pomeriggio dalle 15.30 fino alla sera.

Il giorno di Carnevale, il martedì grasso 21 febbraio 2023 la grande sfilata del Gran Carnevale Maiorese si svolgerà dal primo pomeriggio fino a tarda sera. I cinque grandi carri allegorici di cartapesta che seguiranno quest’anno il tema della salvaguardia degli oceani e del pianeta sono:

“Nettuno si può salvare” dell’associazione Rio

dell’associazione Rio “L’isola che non c’è” dell’Associazione A.D.S.

dell’Associazione A.D.S. “The master trash, chef stellato in rifiuti gourmet” dell’Associazione “Gli Invisibili”

dell’Associazione “Gli Invisibili” “Un futuro da salvare” dell’Associazione “I Monelli”

dell’Associazione “I Monelli” “Non meravigliarti Alice” dell’Associazione Diapason “I Nuovi Pazzi”

Carri molto grandi ed animati che sfileranno tra via Nuova Chiunzi e il lungomare di Maiori nei giorni 19, 21 e 26 febbraio 2023. (il 19 e il 26 di mattina e pomeriggio).

Programma della 49esima edizione del Carnevale Maiorese

La grande festa è organizzata dal Comune di Maiori col patrocinio del Ministero della Cultura conferito ai Carnevali Storici d’Italia,

16 febbraio – porto turistico – Pinocchio il Musical

17 febbraio – ore 20.30 – porto turistico – concerto di Silvia Mezzanotte ex voce dei Matia Bazar – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

18 febbraio – ore 18,30 – la prima gara di Cosplay – con iscrizione gratuita

19 febbraio 2023 – ore 11.30 – Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi

19 febbraio 2023 – ore 15.30 – Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi al Porto Turistico – Spettacolo pirotecnico sul Viale a mare

19 febbraio 2023 – ore 20.30 – porto turistico – esibizioni gruppi di ballo

20 febbraio – ore 15,30 – Le Mascherine con la partecipazione di Stefano Mauriello “The bubble artist” con iscrizione gratuita

20 febbraio – ore 23,00 – Carnival Party – per tutte le fasce d’età – evento a pagamento

21 febbraio 2023 – ore 15.00 – Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da lungomare Capone al Porto Turistico

24 febbraio – ore 20,30 – porto turistico – Disco Music Revival con il sax di Daniele Vitale – evento gratuito

25 febbraio – ore 17,30 – Palazzo Mezzacapo – “Se lo sai rispondi” a cura dell’associazione Papersera – Ingresso gratuito

25 febbraio – ore 20.30 – porto turistico – Paolo Caiazzo “Terroni si nasce. Ed io lo nacqui modestamente” – ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it

26 febbraio 2023 – ore 11.30 Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi.

26 febbraio 2023 – ore 15.30 – Sfilata Carri Allegorici e gruppi di ballo – Da via Nuova chiunzi al Porto Turistico

26 febbraio 2023 – ore 20.30 – porto turistico – esibizioni gruppi di ballo

Nel periodo della festa a Maiori anche il Choco Italia in Tour dal 18 al 21 febbraio 2023 con tate ottime specialità di cioccolato artigianale da tutta Italia.

