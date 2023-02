Ritorna lo storico Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Ph Facebook Carnevale di Montemarano

Riparte anche lo storico Carnevale di Montemarano, una tradizione secolare che si tramanda di padre in figlio e che rende questa festa davvero unica: un evento che coinvolge tutta la comunità del borgo irpino con la tradizionale Tarantella Montemaranese

Dopo due anni ritorna la grande festa dello storico Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia che si terrà nel borgo di Montemarano nei giorni 17-18-19-20-21-25-26 Febbraio 2023.

Per l’Edizione 2023 del Carnevale di Montemarano si inizia Venerdì 17 febbraio 2023 ore 21:00 con il Carnevale delle Culture presso l’auditorium scolastico a Montemarano con tantissimi artisti irpini con Concerto in Piazza Irpinia e Vito Raosa e Francesco per i Malamente e poi Walter Vivarelli, Eustachio Frongillo, Massimo Vietri, Gioacchino Acierno, Vito Raosa e tanti altri artisti presentati da Francesco Antonio Forgione. Da non perdere sabato 18 Febbraio presso l’auditorium della scuola alle 17 la proiezione del docufilm SABBALLA l’unico DocuFilm sul carnevale di Montemarano.

Tanto buon cibo e buon vino allo storico Carnevale di Montemarano

Per tutto il periodo sarà allestita la piazza del gusto con stand enogastronomici in piazza mercato dove degustare le ricette tipiche del posto in abbinamento ai buoni vini delle cantine del territorio.

Di seguito il programma delle belle giornate di festa per il Carnevale, a Montemarano (AV) che, sembra risalga agli anni 1793-1794, perché è stato ritrovato un documento in cui si attesta che Don Pasquale Toni, il Canonico dell’epoca, durante il Carnevale, “teneva pubblici balli in casa sua, ove egli faceva da capoballanno con llommini e donne, e lo stesso ha fatto anche in seguito fuori dal Carnevale, nei giorni festivi e solenni, con scandalo di tutta la gente radunata in casa sua”.

Programma della grande festa del Carnevale di Montemarano 2023

VENERDI 17 FEBBRAIO

Ore 21:30 – “Carnevale delle culture” – Auditorium Comunale – Concerto Piazza Irpinia con Antonio Modano, Massimo Vietri, Gioacchino Acierno, Eustachio Frongillo, Vito Raosa, Andrea Saldutti, Francesco Mercadante e Valter Vivarelli a cura della scuola di tarantella montemaranese

SABATO 18 FEBBRAIO

Ore 16:00 – Incontro Culturale: “Montemarano, Carnevale Globale” Auditorium Comunale a cura dell’Ass. Scuola di Tarantella

Auditorium Comunale a cura dell’Ass. Scuola di Tarantella Ore 17:30 – “Caporabballo d’Argento” – Palazzo Castello – a cura dell’Ass. Pro-Montemarano

Palazzo Castello – a cura dell’Ass. Pro-Montemarano Ore 22:00 – “0 Vanto e Sfida” – sfilata in notturna per le vie del Paese

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Ore 10:00 – Sfilata dei bambini del locale plesso scolastico per le vie del Paese – a cura della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria dell’Istituto Comprensivo A. Di Meo e del Centro per l’infanzia Comunale di Montemarano – Interverrà il Gruppo Folcloristico “Zampa Cardillo” dell’Ass, Pro-Montemarano

a cura della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria dell’Istituto Comprensivo A. Di Meo e del Centro per l’infanzia Comunale di Montemarano – Interverrà il Gruppo Folcloristico “Zampa Cardillo” dell’Ass, Pro-Montemarano Ore 11:00 – Apertura del Carnevale – Saluto e discorso augurale del Sindaco di Montemarano Piazza del Popolo

Saluto e discorso augurale del Sindaco di Montemarano Piazza del Popolo Ore 11:30 – “Lezioni di tarantella Montemaranese” – Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese

Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese Ore 15:30 – “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del Paese

per le vie del Paese Ore 21:30 – Musica Popolare in Piazza Mercato

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

Ore 16:30 – “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del Paese

per le vie del Paese Ore 21:30 – Musica Popolare in Piazza Mercato

MARTEDI 21 FEBBRAIO

Ore 10:00 – “Lezioni di tarantella Montemaranese” – Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese

Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese Ore 15:30 – “Tradizionali sfilate dei cortei mascherati” per le vie del Paese

per le vie del Paese Ore 21:30 – Musica Popolare in Piazza Mercato

SABATO 25 FEBBRAIO

Ore 18:00 – L’Aglianico e il Taurasi in degustazione nella terra del “Grande Rosso”, tra carnevale e sonorità dell’anima e del cuore – a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con A.I.S. Campania, Ass. Pro loco 2.0 e le cantine di Montemarano Palazzo Castello

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Ore 10:00 – “Lezioni di tarantella Montemaranese” – Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese

Palazzo Castello – a cura della scuola di tarantella montemaranese Ore 16:00 – “Carnevale Morto Corteo funebre di carnevale e successiva lettura del testamento” per le vie del Paese

per le vie del Paese Ore 21:30 – Musica Popolare in Piazza Mercato

Maggiori informazioni – Carnevale di Montemarano

Maggiori informazioni – Carnevale di Montemarano facebook

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.