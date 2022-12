4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 5 al 10 dicembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 5 a sabato 10 dicembre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 5 a sabato 10 dicembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

I dolci segreti del chiostro a Napoli

Tra i tanti eventi gratuiti che si svolgono in questo periodo da non perdere “I dolci segreti del chiostro. Un viaggio goloso tra storia, leggenda e tradizioni”, a cura dell’associazione teatrale Il Pozzo e il Pendolo, che propone quattro appuntamenti-spettacoli che ci sveleranno i segreti e le bontà dei dolci napoletani. 4 appuntamenti gratuiti in quattro chiostri della città con quattro ricette recuperate tra i faldoni dell’archivio di Stato che ci sveleranno quattro storie diverse perché dietro ogni dolce famoso c’è una storia particolare. Al termine degli appuntamenti, sarà offerto al pubblico il dolce protagonista dello spettacolo. Prossimo 10 dicembre – “La Zeppola di San Giuseppe – La leggenda di un falegname che fece da padre a Dio con Alfredo Mundo e Laura Pagliara – Chiostro di San Domenico. I dolci segreti del chiostro a Napoli

Europa, cinema al Femminile: Film gratuiti a Napoli

Ogni giovedì fino al 15 dicembre presso l’Istituto francese “Grenoble” di Napoli si terrà la rassegna cinematografica gratuita “Europa. Cinema al femminile” che promuove film di registe provenienti da tutta Europa Prossimo: Si Le Vent Tombe – in presenza della regista Nora Martirosyan Giovedì 8 dicembre 2022 – Ore 18 Talk / Ore 19.30 Film – Nora Martirosyan, al suo primo lungometraggio, solleva il velo su una terra di nessuno in cerca di legittimazione, identità e confini. Film gratuiti a Napoli

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli

Fino al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo “Sotto il cielo più puro” con la Nuova Orchestra Scarlatti- L’evento fa parte del progetto “Affabulazione”, e offrirà al pubblico un mix brillante e popolare di spettacoli per tutti i gusti e tutte le generazioni. I concerti sono tutti a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prossimo Mercoledì 7 dicembre: Concerto Benessere – evento tra musica e danza con alcuni dei più amati evergreen del repertorio classico... “Sotto il cielo più puro”

Napoli Misteriosa, visite guidate, concerti, spettacoli e tour gratuiti

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. L’evento si affianca al ricco programma di altre attività gratuite che si sta svolgendo, in tutta la città, per il progetto Affabulazione Di seguito alcuni eventi di Napoli Misteriosa 9 Dicembre – Visita alla Sanità – porta San Gennaro – Visita gratuita Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

