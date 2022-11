10 Sagre e feste in Campania per l’Estate di San Martino e il buon vino Novello

Weekend particolare in Campania per tanti appuntamenti con le sagre e le feste per l’Estate di San Martino e per il buon vino Novello, Eventi che sono sempre una bella occasione per gustare il buon cibo della nostra terra e conoscere tanti particolari luoghi della Campania

Anche in Campania attorno all’11 novembre si “festeggia” l’Estate di San Martino, quel periodo dell’autunno in cui, dopo le prime giornate di freddo, ritorna il bel tempo e le belle giornate prima del freddo inverno. L’estate di San Martino dura circa tre giorni nella prima metà del mese di novembre e non è un colpo di coda dell’estate, ma un fenomeno antico entrato a far parte della credenza popolare sintetizzato dal popolare che recita: “L’Estate di San Martino dura tre giorni e un pochino” e avviene proprio nel periodo in cui si celebra il Santo.

C’è anche un’antica leggenda religiosa secondo la quale Martino di Tours durante una tempesta incontrò un mendicante vicino a casa e, impietositosi alla vista dell’uomo tutto fradicio di pioggia gli donò metà del suo mantello. E, miracolosamente, la pioggia finì e il tempo divenne mite.

E nel periodo dell’Estate di San Martino si tengono tante sagre e feste perché tradizionalmente durante questi giorni si aprono le botti per il primo assaggio del vino nuovo, il buonissimo Novello. Di seguito vi proponiamo alcune sagre e feste nel prossimo weekend del 11,12 e 13 novembre 2022 dove potremo festeggiare anche noi l’estate di San Martino e provare questo buonissimo Vino Novello.

L’estate di San Martino e le feste del Novello in Campania

L'estate di San Martino a Monteforte Irpino – Avellino – per tre giorni l'11,12 e 13 novembre 2022 ci sarà a Monteforte Irpino la bella festa per L'estate di San Martino – Maggiori Informazioni

L'estate di San Martino a San Marco di Castellabate – Salerno – per tre giorni l'11,12 e 13 novembre 2022 ci sarà a San Marco di Castellabate la bella festa di Musica Zeppole e Vino con tanta buona enogastronomia, musica e vino. Maggiori Informazioni

La Sagra di San Martino a Praiano – Salerno – La Sagra di San Martino torna il 12 novembre 2022 dopo 3 anni a Praiano, appuntamento imperdibile con i piatti tipici e il vino novello Maggiori Informazioni

La Sagra delle Sagre a Sant'Angelo dei Lombardi – Avellino – nei giorni da Venerdì 11 a Domenica 13 Novembre 2022 nel centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi "La Sagra delle Sagre" la grande festa per San Martino con ottima gastronomia, artigianato e tanto buon vino Maggiori Informazioni

La Festa della Castagna di Montella Igp di Montella – Avellino – Prosegue anche nei giorni 11,12 e 13 novembre 2022 a Montella, in Alta Irpinia la grande Festa della Castagna di Montella Igp con tanto buon vino e i tanti ottimi prodotti della enogastronomia locale Maggiori Informazioni

Festa di San Martino a Foibano di Camposano – Napoli – nel giorno 11 novembre continua la tradizione della sagra di San martino giunta alla sua VI edizione. "finche' c'e' vino c'e' speranza" una bella sagra del vino nel nolano Maggiori Informazioni

Festa di San Martino a Fragneto l'Abate – Benevento – nei giorni 11 12 13 novembre 2022 a Fragneto l'Abate la bella Festa di San Martino Pizza, Alici e Vino con anche arte musica e cultura, Maggiori Informazioni

Fiera di San Martino a Solopaca – Benevento. Nella grande terra del buon vino, a Solopaca, dopo la festa dell'uva c'è nei giorni 11 e poi il giorno 13 Novembre l'Antica Fiera di San Martino una tradizionale Fiera con anche tanti prodotti tipici e artigianali e il buon vino Maggiori Informazioni

La Festa del vino a Maddaloni – Caserta – A Maddaloni nella Borgata Pignataro, nei giorni 11 12 13 novembre 2022 ci sarà la bella Festa del Vino un evento da non perdere un mix di gioia e cultura tra le strade antiche di Maddaloni. Ci saranno portoni allestiti con mostre e rappresentazioni teatrali, eventi musicali e folkloristici….e tante prelibatezze gastronomiche, e tantissimo buon vino Maggiori Informazioni

