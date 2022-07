Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale al Sito Archeologico di Pompei in treno storico

© Napoli da Vivere (Pompei)

Ripartono i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno in treno storico dal centro di Napoli allo straordinario sito archeologico di Pompei con una fermata al Museo di Pietrarsa. Una delle più grandi località archeologiche del mondo raggiungibile con un treno d’epoca

Ritorna in Campania l’Archeotreno, il treno storico che ci consentirà di andare comodamente dal centro di Napoli all’area archeologica di Pompei dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.

Quelli dell’Archeotreno Campania sono viaggi per tutta la famiglia, a bordo di un treno storico con le Centoporte, le carrozze degli anni ’30, e le Corbellini, carrozze degli anni ’50, che per l’occasione verranno trainate da una locomotiva elettrica degli anni ’60 in livrea d’origine.

Comodamente in treno costeggiando il litorale vesuviano si potrà ammirare sulla sinistra il vulcano che domina il paesaggio circostante e sulla destra il suggestivo Golfo di Napoli. Dopo la partenza e un primo breve stop a Pietrarsa, sede del Museo Ferroviario Nazionale, l’Archeotreno ci consentirà di raggiungere le antiche vestigia archeologiche di Pompei

Il viaggio per Pompei con l’Archeotreno

Domenica 17 luglio 2022 ci sarà questa corsa straordinaria dell’Archeotreno Campania: di seguito gli orari e le fermate di andata e quella di ritorno:

Corsa di andata

Napoli Centrale 09.55 (partenza)

Pietrarsa – 10,10

Pompei 10,32 (arrivo)

Corsa di ritorno

Pompei 17.30 (partenza)

Pietrarsa – 17,48

Napoli Centrale 18,05 (arrivo)

Il biglietto dell’Archeotreno non comprende l’ingresso al Parco Archeologico.

Dal 1 maggio 2022 per viaggiare a bordo dei treni storici è obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 o superiore per la protezione del naso e della bocca.

Archeotreno Campania: Tariffe e biglietti

Il biglietto del viaggio dell“Archeotreno Campania” prevede la corsa di andata e ritorno in treno storico:

Adulto, andata e ritorno € 10,00

Ragazzo, andata e ritorno € 5,00

La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti. E’ prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali

Maggiori informazioni – Archeotreno Campania

Riparte l’Irpinia Express, il treno storico che porta nei luoghi più belli dell’Irpinia

Ripartono anche i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca. Prossimi viaggi di luglio 2022. Il 16/7/22 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Nusco, il 24/7/22 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Montemarano e il 31/7/2022 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Montella l’Irpinia Express

