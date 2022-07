Carditello Festival 2022: concerti e spettacoli live presso il Real Sito Borbonico

Ph Fondazione Carditello

Un grande festival per riscoprire di sera un luogo straordinario, una grande festa popolare per celebrare la rinascita della Reggia borbonica di Carditello con tanti artisti e ospiti d’eccezione

Con il grande successo di Passione Live di sabato 2 luglio 2022, con oltre 1000 persone presenti nel Galoppatoio è iniziato nel Real Sito di Carditello, a Sam Tammaro, vicino Caserta, il Carditello Festival che fino a sabato 30 luglio 2022, animerà il sito borbonico con concerti e spettacoli live e tanto altro.

Dopo anni di abbandono il Real Sito di Carditello è rinato ed è aperto in tutti i weekend con eventi belli e interessanti, tra cui anche i giri in mongolfiera, visite guidate e spettacoli per tutti.

il Carditello Festival per tutto il mese di luglio 2022

Fino al 30 luglio 2022 una bella rassegna musicale organizzata dalla Fondazione Carditello con la direzione artistica di Antonello De Nicola con tanti spettacoli di qualità nel suggestivo scenario del sito Borbonico casertano.

E dopo il grande successo di Passione Live con i più interessati cantanti della scena musicale napoletana: Raiz (Almamegretta), Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 Posse), Francesco di Bella (24 Grana), FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo con una grande band sul palco altri straordinari live a Carditello.

Il secondo appuntamento sarà con il Back to the Future Live Tour di Elisa l’8 luglio e poi toccherà ad Alice il 22 luglio, che dedicherà un concerto a Franco Battiato. Il 23 luglio sarà la volta della voce iconica di Eduardo De Crescenzo e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello che interpretano a Carditello venti grandi classici napoletani in Avvenne a Napoli, passione per voce e piano. A chiudere il Carditello Festival 2022, sabato 30 luglio, l’omaggio straordinario di Mario Incudine con Carditello – Opera popolare per la Campania Felix, dedicata alla storia del Real Sito di Carditello.

Carditello Festival 2022 – Programma

2 luglio – PASSIONE LIVE – Francesco di Bella / Maldestro – Gnut / Flo / Irene Scarpato / Simona Boo Special Guest – ENZO GRAGNANIELLO, RAIZ, ‘O ZULU’

8 luglio – BACK TO THE FUTURE LIVE TOUR – ELISA – prevendita su Ticketone:

22 luglio – ALICE CANTA BATTIATO – ALICE – Carlo Guaitoli (pianoforte) – prevendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/alice-canta-battiato-real-sito-di-carditello-15384367/

23 luglio – AVVENNE A NAPOLI Passione per voce e piano – EDUARDO DE CRESCENZO Voce e fisarmonica JULIAN OLIVER MAZZARIELLO (pianoforte) Introduce all'ascolto Federico Vacalebre prevendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/eduardo-de-crescenzo-avvenne-a-napoli-real-sito-di-carditello-15384504/

Federico Vacalebre prevendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/event/eduardo-de-crescenzo-avvenne-a-napoli-real-sito-di-carditello-15384504/

30 luglio – CARDITELLO – Opera popolare per la Campania Felix – MARIO INCUDINE – Musiche e canzoni Corrado D'Elia (voce recitante), Antonio Vasta (organetto, fisarmonica e pianoforte), Pino Ricosta (contrabbasso) Manfredi Tumminello (corde etniche e chitarre) Francesco Bongiorno (batteria e percussioni) Da un'idea di Antonello De Nicola Liberamente ispirato al libro "La Reggia di Carditello. Tre secoli di fasti, feste, furti e asta angeli e redenzioni" di Nadia Verdile

Carditello Festival 2022 – Info e prenotazioni: cell.379.2981223 – mail prenotazione@fondazionecarditello.org – maggiori informazioni

