Festa dell’Ascensione al Real sito di Carditello: Voli in mongolfiera e sfilate di cavalli

Grande festa nel prossimo weekend nel Real sito di Carditello vicino Caserta con due giorni di festa per rievocare la Festa dell’Ascensione che ci fu, sin dal 1792, con la partecipazione di tutto il popolo

Due giornate speciali nel Real Sito borbonico di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 per la rievocazione della storica Festa dell’Ascensione che vedrà anche sfilare i Cavalli Persano bardati, con amazzoni e cavalieri in costume, nel Galoppatoio della Reggia.

Una grande festa organizzata per celebrare il ritorno a Carditello della pala d’altare che Carlo Brunelli realizzò nel 1788 per la Cappella della Reggia, dedicata all’Ascensione. L’opera, è stata restaurata di recente e verrà sarà esposta al pubblico nel corso della celebrazione della Santa Messa che si terrà alle ore 15 di Sabato 28 maggio 2022.

Due giorni speciali a Carditello per la festa dell’Ascensione

Due giorni ricchi di eventi a Carditello che inizieranno sabato 28 maggio alle 14,30 con l’apertura della festa cui seguirà la messa alle 15. Alle 16 ci saranno i Percorsi Borbonici con sarà possibile assistere sfilata di presentazione dei cavalli della Razza Governativa di Persano e all’uscita della mandria alle 17, che diventerà, poi, un appuntamento annuale.

Seguiranno le visite speciali alle scuderie, animazioni e passeggiate sui Pony e gli attesi voli ancorati in mongolfiera per un bel programma di eventi che durerà fino alle 20.

Anche domenica 29 maggio non mancheranno in mattinata animazioni e incursioni teatrali, come il Percorso borbonico che rievoca scene di vita popolare con costumi ispirati agli affreschi di Carditello. Poi degustazioni enogastronomiche di eccellenze campane e, alle 11,30 la sfilata di cavalli Persano bardati con amazzoni e cavalieri in costume e poi visite speciali alle scuderie reali, passeggiate sui pony, animazioni e incursioni teatrali con attori in costume. Da non perdere domenica, alle 16 l’uscita della mandria dei cavalli e poi, alle 18, anche i voli in mongolfiera.

Tanti eventi per adulti e bambini che troverete nel programma di dettaglio scaricabile. A Carditello l’ingresso con accesso al Viale Maria Carolina e visita accompagnata con accesso al Viale Ferdinando IV: 5€ a persona possibili Tavoli in area pic-nic Don Peppe Diana: 20 €\tavolo max 6 pers.cell: +39.3792981223 – Per i costi consultare il sito ufficiale o telefonare a Fondazione Carditello

Programma Festa dell’Ascensione

Sabato 28 maggio

ore 14.30 – Apertura al pubblico – Saluti istituzionali

ore 15 – Santa Messa – Esposizione Pala d’Altare

ore 16 – Percorsi borbonici – Incursioni teatrali e sfilata di cavalli Persano con amazzoni e cavalieri in costumi d’epoca

ore 16-19 – Degustazioni Eccellenze enogastronomiche campane – Visite speciali alle Scuderie – Animazione teatrale – Passeggiate sui pony

ore 17 – Uscite dalla Mandria Cavalli della Razza Governativa di Persano

ore 18.30 – Presentazione della Razza Governativa di Persano – Voli in mongolfiera

ore 20 – Chiusura

Domenica 29 maggio

ore 10 – Apertura al pubblico – Esposizione Pala d’Altare – Degustazioni Eccellenze enogastronomiche campane – Visite speciali alle Scuderie – Passeggiate sui pony

ore 10-13 Animazione teatrale

ore 10.30 – Presentazione Ecos “Il Viaggio del Persano” Progetto itinerante, da Carditello a Trieste, nella comunità per il disagio psichico

ore 11.30 – Percorsi borbonici – Incursioni teatrali e sfilata di cavalli Persano con amazzoni e cavalieri in costumi d’epoca

ore 15 – Presentazione della Razza Governativa di Persano – Animazione teatrale – Uscita della Mandria Cavalli della Razza Governativa di Persano

ore 18.30 – Voli in mongolfiera

ore 20 – Chiusura

Maggiori informazioni Festa dell’Ascensione a Carditello

