Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2022

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Eventi in tutte le province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della nostra terra e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della regione.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Ritorna la festa del Carciofo IGP di Paestum a Capaccio Paestum

Dopo due anni di assenza grandi festeggiamenti a Capaccio Paestum per la festa del carciofo IGP che si terrà anche nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio 2022 in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno. Non mancheranno tanti ottimi piatti a base di carciofo tra cui i famosi carciofi arrostiti al risotto, i carciofi dorati e fritti, il caciocavallo impiccato con crema di carciofi, i panini con salsiccia e carciofi, e tanto altro. Da non perdere anche le serate musicali di Gigione il 29 Aprile 2022, dei Picarielli il 30 Aprile 2022 e di Settebocche il 1 Maggio 2022. la festa del Carciofo IGP

CE Gusto Urban Park Spring Edition a Caserta

Aperto anche dal 25 aprile al primo maggio tutti i giorni il CE Gusto Urban Park Spring Edition a Caserta, in Via San Carlo, nei grandi spazi del parco urbano ma vicinissimo alle vie dello shopping. Un’occasione per ritrovarsi con tanto divertimento e convivialità con tanto buon cibo artigianale ma anche tanta musica e tanto altro. Al Ce Gusto di Caserta, tanti food truck provenienti da ogni parte d’Italia, insieme a buskers, cantanti, musicisti, associazioni, chef e ristoratori. Un luogo veramente eccezionale che sarà aperto fino al 1 Maggio con orari il sabato e domenica dalle 10 alle 20, mentre durante i giorni della settimana con apertura dalle ore le 17. AL CE Gusto Caserta sempre ingresso gratuito, con tantissimi gazebo e food Trucks di buon cibo e poi tanto altro come live Music, Creazioni artigianali e mercatino Vintage, animazione, teatrino, laboratori, giochi per bambini e tanto altro. Da non perdere il 30 Aprile alle 21.00 l’attesissimo live music di Luca Rossi. E domenica dalle ore 12:00 il Concertone Del Primo Maggio con tanti gruppi musicali che si alterneranno sul palco. CE Gusto Urban Park a Caserta programma completo

Vi segnaliamo anche altre feste ed eventi interessanti in Campania nel weekend

Festa dell’asparago selvatico – Roscigno Vecchio – Salerno , A Roscigno Vecchio in provincia di Salerno il 1 maggio 2022 si terrà l’11 edizione della festa dell’asparago selvatico . Roscigno Vecchio è in provincia di Salerno e il primo maggio ci sarà dopo due anni di stop la grande festa solo di un giorno per valorizzare i prodotti locali ed in particolare dell’asparago. Non mancheranno i piatti tipici della cucina locale come lasagne con asparagi, cortecce al sugo con asparagi oppure spezzatino con asparagi. Ingresso consentito al borgo Roscigno Vecchio, uno dei borghi più affascinanti del Cilento, il borgo fantasma poiché non più abitabile , solo alle autovetture d’epoca , Stand gastronomici dalle 13 previste visite alle attrazioni del paese come il vecchio borgo. Info a num. sul manifesto pubblicitario Festa dell’asparago selvatico

Festa a San Marco di Castellabate e concerto di Albano – Un Concerto a San Marco di Castellabate il 29 Aprile alle ore 21.30 da non perdere e gratuito di Al Bano che ritorna in Campania a San Marco di Castellabate in concerto gratuito nell'ambito dei festeggiamenti di San Marco Evangelista. Verranno proposte tutte le sue canzoni più belle e alle ore 17:30, ci sarà anche la cerimonia d'inaugurazione della targa delle Città Marciane, di cui è ambasciatore, in quanto Castellabate è Comune Capofila della rete delle città marciane. Informazioni 0974/962328 turismocultura@comune.castellabate.sa.it – Castellabate il luogo dell'incanto

