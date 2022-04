CE Gusto a Caserta: il meglio dello street food all’Urban Park con Concertone del 1 maggio

Ph CE Gusto Caserta

Un grande “salotto del gusto” nel centro di Caserta gratuito con il meglio dello street food per la nuova edizione di CE Gusto Urban Park Spring Edition con anche tanto divertimento, convivialità, musica e tanto altro. Da non perdere anche il Concertone del 1 maggio sempre ad ingresso gratuito

Sarà aperto tutti i giorni fino a domenica 1° maggio 2022 il grande “salotto del gusto” di CE Gusto Urban Park Spring Edition a Caserta, in Via San Carlo, nei grandi spazi del parco urbano ma vicinissimo alle vie dello shopping.

Una grande festa del gusto con tanto buon cibo ma anche tanto divertimento, convivialità, musica e tanto altro. Al Ce Gusto di Caserta, ci saranno tanti food truck provenienti da ogni parte d’Italia, insieme a buskers, cantanti, musicisti, associazioni, chef e ristoratori. E domenica 1 maggio dalle ore 12:00 ci sarà il Concertone Del Primo Maggio con tanti gruppi musicali che si alterneranno sul palco

Ingresso sempre gratuito al CE Gusto Urban Park Spring Edition

Il CE Gusto Urban Park Spring Edition è un luogo veramente eccezionale con ingresso gratuito che sarà aperto tutti i giorni fino al 1 Maggio 2022 il sabato e domenica dalle 10 alle 20, mentre durante i giorni della settimana con apertura dalle ore le 17.

Un luogo speciale, in un parco urbano, vicinissimo alle vie dello shopping dove ci saranno tantissimi gazebo e food Trucks di buon cibo e poi tanto altro come live Music, creazioni artigianali e mercatino Vintage, animazione, teatrino, laboratori, giochi per bambini e tanto altro. Al CE Gusto Urban Park Spring Edition troveremo infatti:

Il programma del weekend 30 aprile – 1 maggio 2022 e il concertone del 1 maggio

Da non perdere il 1 maggio dalle ore 12 l’attesissimo Concertone del Primo Maggio con Mancino, Bardo, Joe Romano, Toni Tonelli, Low Relic, Arka, Luca Ruzza, LIVE dei Bradipos IV

Sabato 30 aprile 2022 – programma

10:30 – Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori.

Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori. 10:30 – Libreria urbana : “Caserta. Guida alla città” di Lidia Falcone, edito da Spring Edizioni. Relatrice: Ezia Pamela Cioffi, Responsabile del Real Belvedere di San Leucio.

Libreria urbana : “Caserta. Guida alla città” di Lidia Falcone, edito da Spring Edizioni. Relatrice: Ezia Pamela Cioffi, Responsabile del Real Belvedere di San Leucio. 11:00 – Area olistica: Yoga Raw con Clo e Dada – hata vinyasa flow

Area olistica: Yoga Raw con Clo e Dada – hata vinyasa flow 11:00 – Kids:Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus.

Kids:Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus. 11:00 – Dog Lab: “A me gli occhi please: impara a guardarmi”, laboratorio sullo sguardo tra cane e uomo a cura di Giorgia Brandolini di Giocagnolandia

Dog Lab: “A me gli occhi please: impara a guardarmi”, laboratorio sullo sguardo tra cane e uomo a cura di Giorgia Brandolini di Giocagnolandia 11:00 – Apertura Kids Arena: Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Villaggio UISP

Apertura Kids Arena: Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Villaggio UISP 11:30 – Libreria Urbana: “Voci operaie (1950-2018). San Leucio e la fabbrica della seta” di Fosca Pizzaroni, edito da D’Amico Editore. Dialoga con l’autrice: Maria Carmela Masi, storico dell’arte.

Libreria Urbana: “Voci operaie (1950-2018). San Leucio e la fabbrica della seta” di Fosca Pizzaroni, edito da D’Amico Editore. Dialoga con l’autrice: Maria Carmela Masi, storico dell’arte. 11:30 – Apertura Food Truck, Birrifici e Vinerie

Apertura Food Truck, Birrifici e Vinerie 11:30 – Laboratorio di pattinaggio con Caserta Roller Training.

Laboratorio di pattinaggio con Caserta Roller Training. 12:00 – Area olistica: Lezione di Hatha Yoga a cura di Simona Mazza di Aura Angeli

Area olistica: Lezione di Hatha Yoga a cura di Simona Mazza di Aura Angeli 12:00 – Electrolux Showcooking: racconti, ricette e showcooking dei nostri amici chef casertani e non solo…

Electrolux Showcooking: racconti, ricette e showcooking dei nostri amici chef casertani e non solo… 12:00 – Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam

Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam 12:00 – CE LAB:

CE LAB: 12:30 – Libreria urbana: “Caserta 1945 La Costituzione e la Repubblica” di Paolo Franzese, edito da D’Amico Editore. Dialoga con l’autore: Carlo De Michele.

Libreria urbana: “Caserta 1945 La Costituzione e la Repubblica” di Paolo Franzese, edito da D’Amico Editore. Dialoga con l’autore: Carlo De Michele. 12:30 – BoGy Side: Performance folle, libera, pura e senza filtri di una selezione di cultori musicali casertani.

BoGy Side: Performance folle, libera, pura e senza filtri di una selezione di cultori musicali casertani. 17:00 – Area olistica: Shiatsu e medicina tradizionale cinese con Giovanni Tomasino

Area olistica: Shiatsu e medicina tradizionale cinese con Giovanni Tomasino 17:00 – Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori.

Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori. 17:00 – Kids: Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus.

Kids: Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus. 17:00 – Libreria Urbana: “Il mio piccolo infinito” di Giovanna Santo, edito da Abra Books. Relatrici: Daniela Volpecina e Tiziana Carnevale.

Libreria Urbana: “Il mio piccolo infinito” di Giovanna Santo, edito da Abra Books. Relatrici: Daniela Volpecina e Tiziana Carnevale. 17:00 – Villaggio UISP Dimostrazione Camminata Sportiva a cura ASD DINAMIKA con DE MATTHAEIS Vincenzo

Villaggio UISP Dimostrazione Camminata Sportiva a cura ASD DINAMIKA con DE MATTHAEIS Vincenzo 17:30 – Apertura Kids Arena Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Villaggio UISP

Apertura Kids Arena Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Villaggio UISP 17:30 – La Bottega degli Elfi del teatro dell’orco: Letture in Città con la libreria “Che storia”

La Bottega degli Elfi del teatro dell’orco: Letture in Città con la libreria “Che storia” 18:00 – Laboratorio di pattinaggio con Caserta skate inline

Laboratorio di pattinaggio con Caserta skate inline 18:00 – Libreria urbana “Il social consiglio in outfit da Bianconiglio” di Valeria Frascatore, edito da Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie.

Libreria urbana “Il social consiglio in outfit da Bianconiglio” di Valeria Frascatore, edito da Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie. 18:00 – Area olistica: Shiatsu con Università Popolare Shen Shiatsu Do

Area olistica: Shiatsu con Università Popolare Shen Shiatsu Do 18:00 – CE lab: Lab di Progettazione in permacultura a cura di Luigi Perillo

CE lab: Lab di Progettazione in permacultura a cura di Luigi Perillo 18:00 – Vinyl Side: Selezione di tutta la storia della musica dal mondo e rarità rigorosamente in vinile. Powered f/m Erarthwork Sound System. Artist: PuBaLa selection

Vinyl Side: Selezione di tutta la storia della musica dal mondo e rarità rigorosamente in vinile. Powered f/m Erarthwork Sound System. Artist: PuBaLa selection 18:30 – Laboratorio di pattinaggio con Caserta Roller Training.

Laboratorio di pattinaggio con Caserta Roller Training. 18:00 – Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam

Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam 19:00 – Libreria urbana: Raffaella Alois con “Sinuessa” di Raffaella Alois, edito da Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie.

Libreria urbana: Raffaella Alois con “Sinuessa” di Raffaella Alois, edito da Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie. 19:30 – Kids LA Bottega degli Elfi del teatro dell’orco: Letture in Città con la libreria “Che storia”.

Kids LA Bottega degli Elfi del teatro dell’orco: Letture in Città con la libreria “Che storia”. 19:30 – BoGy Side: Performance folle, libera, pura e senza filtri di una selezione di cultori musicali casertani.

BoGy Side: Performance folle, libera, pura e senza filtri di una selezione di cultori musicali casertani. 21:00 – LIVE MUSIC con LUCA ROSSI (Musica Popolare)

Domenica 1 maggio 2022 – programma

10:00 – Area olistica Lezione di Hatha Yoga Aura Angeli con Jessica Inserra Simona Mazza

Area olistica Lezione di Hatha Yoga Aura Angeli con Jessica Inserra Simona Mazza 10:30 – Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori.

Apertura Expo Area: Artigiani, Collezionisti, Vintage, Produttori. 11:00 – Yoga Kundalini con Dott. Iginio Inserra di Aura Angeli, Meditazione con Gabriella Giuggioli;

Yoga Kundalini con Dott. Iginio Inserra di Aura Angeli, Meditazione con Gabriella Giuggioli; 11:00 – Yoga delle Risata per la Giornata mondiale della risata per la Pace con Rodolfo Matto

Yoga delle Risata per la Giornata mondiale della risata per la Pace con Rodolfo Matto 11:00 – Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus.

Teatro dei Burattini con Non Solo Sipario & Eucaliptus. 11:00 – Apertura Kids Arena: Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Vilaggio UISP

Apertura Kids Arena: Campi gonfiabili Decathlon, Animatori e Laboratori e Vilaggio UISP 11:30 – Apertura Food Truck, Birrifici e Vinerie

Apertura Food Truck, Birrifici e Vinerie 12:00 – CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO con Mancino, Bardo, Joe Romano, Toni Tonelli, Low Relic, Arka, Luca Ruzza, LIVE dei Bradipos IV

con Mancino, Bardo, Joe Romano, Toni Tonelli, Low Relic, Arka, Luca Ruzza, LIVE dei Bradipos IV 12:00 – Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam

Kids: Appuntamento con la Magia a cura di Ogam 12:00 – Vinyl Side: Selezione di tutta la storia della musica dal mondo e rarità rigorosamente in vinile. Earthwork Sound System present: Vinyl Friends Selection: Dj zipperface, Toni Mezcla, Mimmo Papale, Vincenzo Paolisso. Pasquale Biz

Vinyl Side: Selezione di tutta la storia della musica dal mondo e rarità rigorosamente in vinile. Earthwork Sound System present: Vinyl Friends Selection: Dj zipperface, Toni Mezcla, Mimmo Papale, Vincenzo Paolisso. Pasquale Biz 12:00 – Bagno di Gong e suoni ancestrali Aura Angeli e L’importanza dell’ alimentazione co Dott.ssa Jessica Inserra di Aura Angeli ;

Bagno di Gong e suoni ancestrali Aura Angeli e L’importanza dell’ alimentazione co Dott.ssa Jessica Inserra di Aura Angeli ; 12:30 – Premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico dell’Acli intitolato “IL MIO LAVORO” con la partecipazione del Presidente Avv. Sergio Carozza.

Premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico dell’Acli intitolato “IL MIO LAVORO” con la partecipazione del Presidente Avv. Sergio Carozza. 13:00 – Dimostrazione di Aikido con il maestro Leano Lepera Kenshin Sojo; Combattere lo stress con lo Yoga Dr. Inserra Aura Angeli;

Dimostrazione di Aikido con il maestro Leano Lepera Kenshin Sojo; Combattere lo stress con lo Yoga Dr. Inserra Aura Angeli; 18:00 – Tecniche di rilassamento univeristà popolare She Shiatsu do a cura di Giovanni Tomasino.

CE Gusto Urban Park a Caserta programma completo e eventuali variazioni sul Sito Ufficiale

