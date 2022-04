Ritorna la Festa del Carciofo IGP di Paestum

Ph Facebook Festa del Carciofo IGP di Paestum

Dopo due anni di assenza ci saranno sette giorni di grandi festeggiamenti a Capaccio Paestum per la festa del carciofo IGP





Sette giorni di festeggiamenti a Paestum per l’atteso ritorno della festa del carciofo IGP di Paestum che si terrà nei giorni 22-23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio 2022 in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno.

Un evento molto atteso che ritorna in presenza, con ben 50 espositori, per la sua XII Edizione. La Festa del Carciofo Igp di Paestum, organizzata da Il Tempio di Hera Argiva sarà uno dei grandi eventi enogastronomici attesi per la stagione delle sagre 2022 in Campania e, senza dubbio, richiamerà a Paestum le migliaia di visitatori che accorrevano gli anni scorsi.

Una grande manifestazione con tanti buoni piatti a base di Carciofo IGP di Paestum

Nei giorni 22, 23, 24 e 25 aprile e poi nel weekend successivo del 29, 30 Aprile e 1° Maggio 2022 a Capaccio Paestum in piazza Borgo Gromola un grande evento con tante sorprese e novità. Non mancheranno tanti ottimi piatti a base di carciofo tra cui i famosi carciofi arrostiti al risotto, i carciofi dorati e fritti, il caciocavallo impiccato con crema di carciofi, i panini con salsiccia e carciofi, e tanto altro.

Tutti ottimi piatti sempre preparati con i buoni carciofo IGP di Paestum. Alla Festa del Carciofo 2022 di Paestum anche un meeting sulla dieta mediterranea. Un grande evento della primavera cilentana.

Sette serate musicali con grandi artisti e spazio per i prodotti artigianali

Completeranno le giornate di festa sette serate musicali con la presenza del cantante Gigione e poi concerti di musica popolare con gruppi di pizzica e tarantelle, balli folkloristici. Non mancherà anche spazio per i prodotti artigianali e tante degustazioni di piatti tipici locali.

Dopo due anni di fermo la festa del Carciofo sarà accompagnata da tanta bella musica e da spettacoli musicali di eccellenza. Ecco le date dei concerti:

Vienteterra – 22 Aprile 2022

Settebocche – 23 Aprile 2022

Tammorasia – 24 Aprile 2022

I Moreras – 25 Aprile 2022

Gigione – 29 Aprile 2022

Picarielli – 30 Aprile 2022

Settebocche – 1 Maggio 2022

Maggiori informazioni – XII festa del Carciofo IGP di Paestum

Facebook – Festa del Carciofo IGP di Paestum:

