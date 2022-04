Lunedì 25 Aprile 2022: apertura straordinaria dei Musei e dei luoghi di Cultura a Napoli e in Campania

Musei aperti lunedì 25 aprile a Napoli e in Campania, a tariffa normale, e spostando i giorni di chiusura in genere previsti il lunedì ad altre giornate settimanali

Anche lunedì 25 aprile 2022, festa della Liberazione, tanti musei e luoghi della cultura a Napoli e in Campania saranno regolarmente aperti al pubblico.

Molti dei musei e siti archeologici che hanno il lunedì come giorno di chiusura settimanale, come alcuni siti della zona flegrea, effettueranno un’apertura straordinaria per consentire la visita nel giorno di lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione, recuperando in altro giorno il riposo settimanale. I prezzi del biglietto d’ingresso non subiranno variazioni e saranno a tariffa normale.

Di seguito troverete la maggior parte dei Musei aperti a Napoli e in Campania Lunedì 25 aprile 2022.

Musei in provincia di Napoli

Palazzo Reale – Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli

MANN, Museo archeologico nazionale – Napoli

Certosa e Museo di San Martino – Napoli

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento – Napoli

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Napoli

Parco e Tomba di Virgilio – Napoli

Parco archeologico Campi Flegrei – Museo arch. co Campi Flegrei Castello di Baia

Parco archeologico Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia

Parco archeologico Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

Parco archeologico Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – Pompei

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – Ercolano

Certosa di San Giacomo – Capri

Villa Jovis – Capri

Grotta Azzurra – Capri

Museo storico archeologico di Nola – Nola

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” – Piano di Sorrento

Musei in provincia di Caserta

Reggia di Caserta

Anfiteatro Campano – Santa Maria Capua Vetere

Museo Archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Santa Maria Capua Vetere

Museo Archeologico di Teanum Sidicinum – Teano

Teatro romano di Teanum Sidicinum – Teano

Museo Archeologico di Calatia – Maddaloni

Museo Archeologico dell’antica Allifae – Alife

Museo Archeologico dell’Agro Atellano – Succivo

Musei in provincia di Salerno

Certosa di San Lorenzo – Padula

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele – Eboli

Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno – Sarno

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano – Pontecagnano

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana – Minori

Musei in provincia di Avellino

Museo di San Francesco a Folloni – Montella

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani – Atripalda

Area archeologica dell’anfiteatro romano -Avella

Musei in provincia di Benevento

Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio

Teatro romano di Benevento – Benevento

