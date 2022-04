Tour in Campania per il Miserere di Carlo Faiello con Isa Danieli per Pasqua 2022

Ph Luigi Vaccaro

Quest’anno il Miserere di Carlo Faiello, con Isa Danieli che interpreta Maria la madre di Cristo, sarà per la prima volta in tour con vari spettacoli nelle località più belle della Campania

Grande novità per Pasqua 2022: quest’anno, dopo il grande successo che ebbe lo scorso anno con uno streamig gratuito, il suggestivo spettacolo-concerto Miserere, di Carlo Faiello con Isa Danieli sarà, dal 9 al 16 aprile 2022 in giro per alcune delle più suggestive località della Campania e, a Napoli solo venerdì 15 aprile alla Domus Ars di via Santa Chiara.

Un bellissimo spettacolo concerto scritto da Carlo Faiello, dopo una serie di ricerche su parte del repertorio musicale para-liturgico di tradizione orale della regione Campania, che si è poi focalizzato sui canti e le liturgie nel Cilento Antico, Zona Vesuviana, Terra di Lavoro, Costiera Amalfitana cui ha aggiunto alcune sue composizioni originali.

Miserere – Cantare la Passione di Carlo Faiello con Isa Danieli.

Le date del Miserere in Campania sono le seguenti

Sabato 9 aprile 2022, alle ore 20.00, Chiesa di Sant’Elia Profeta (Furore, Salerno).

Domenica 10 aprile 2022, alle ore 20.00, Chiesa di San Pancrazio (Conca dei Marini, Salerno).

Venerdì 15 aprile 2022, alle ore 20.30, Centro Stabile di Musica e Cultura Domus Ars (Napoli).

Sabato 16 aprile 2022, alle ore 19.00, Arsenale della Repubblica (Amalfi, Salerno).

Una straordinaria produzione a cura del “Canto di Virgilio” che vede protagonista la brava Isa Daniele nel ruolo di Maria, una Madonna molto umana, vera, piena di affanno, una donna che ha perso il figlio e lo cerca dappertutto.

Accanto ad Isa Danieli sulle scene del Miserere di Carlo Faiello altre cinque grandi voci della musica napoletana: Antonella Morea, Patrizia Spinosi, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo e Marianita Carfora che presenteranno anche brani straordinari come “Rose e spine”, “Sento l’amato Figlio”, “Sona ca sceta”.

I testi e le musiche sono di Carlo Faiello che saranno eseguite dal vivo dal Quartetto Santa Chiara con Gabriele Carannante al clarinetto, Antonello Grima al violoncello, Pasquale Nocerino al violino e Eco Puccini alla chitarra.

Per informazioni e prenotazioni:- Domus Ars Centro di Cultura – Via Santa Chiara 10c, Napoli

infoeventi@domusars.it

081 3425603

338 8615640

