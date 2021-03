Il Miserere di Carlo Faiello: in streaming gratis a Pasqua 2021

Il Miserere di Carlo Faiello in forma di concerto sarà disponibile gratuitamente sui social della Domus Ars con Isa Danieli che interpreta Maria, la madre di Cristo

Sarà disponibile liberamente da giovedì 1 aprile alle ore 20, e sino all’11 aprile 2021, il “Miserere” di Carlo Faiello in forma di concerto con protagonista Isa Danieli che, dopo il successo del 2018, torna a vestire i panni di Maria, la madre di Cristo. Alla Domus Ars che, come ogni anno in occasione della Pasqua propone l’appuntamento con il “Miserere” di Carlo Faiello, l’evento sarà in streaming gratuito a cura dell’associazione Il Canto di Virgilio.

Faiello, dopo una serie di ricerche su parte del repertorio musicale para-liturgico di tradizione orale della regione Campania, si è focalizzato sui canti e le liturgie nel Cilento Antico, Zona Vesuviana, Terra di Lavoro, Costiera Amalfitana cui ha aggiunto alcune sue composizioni originali.

La straordinaria presenza di Isa Danieli

Isa Danieli, un’icona del teatro italiano, interpreterà la Madonna, straziata dal dolore per il figlio in croce, in questo straordinario dramma cantato e recitato in forma dialettale scritto da Carlo Faiello, che raccoglie idiomi diversi della Campania. Sul palco, assieme a Isa Danieli che canterà il dolore di una madre straziata interpretando pezzi come “Rose e spine”, “Sento l’amato Figlio”, “Sona ca sceta”, ci saranno cinque grandi voci partenopee di Antonella Morea, Patrizia Spinosi, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo e Marianita Carfora.

L’accompagnamento sarà del Quartetto Santa Chiara con Giuseppe Di Colandrea al clarinetto; Antonello Grima al violoncello, Pasquale Nocerino al violino e Franco Ponzo alla chitarra.

