Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo 2022. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Al Vomero, torna Chocoland la festa del cioccolato artigianale

Si terrà a Napoli, fino a martedì 1 marzo 2022, in due siti contigui, a Piazza degli Artisti e poi al Parco Mascagna a pochi metri dopo la chiesa dei Fiorentini Chocoland – La terra dei golosi. Previsti anche giochi per bambini e rappresentazioni di burattini A Napoli la festa del Cioccolato

Visite guidate gratuite a Napoli per la giornata della guida turistica

Anche quest’anno, per la giornata internazionale della guida turistica ci saranno una serie visite guidate gratuite anche nei giorni 5 e il 6 marzo 2022 nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, a volte aperti per l’occasione, accompagnati da guide turistiche professioniste. Previste visite guidate nel centro di Napoli e a Monte di Procida tra le bellezze dei Campi Flegrei. Prenotazione obbligatoria. Visite guidate gratuite

Carnevale a Capodimonte con eventi per bambini e famiglie da non perdere

Un lungo weekend di Carnevale dal 26 febbraio al 1 marzo a Capodimonte con il teatro delle Guarattelle, i laboratori di disegno gratuiti e visite speciali per bambini. In particolare anche nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2022 ci saranno spettacoli del teatro delle Guarattelle, con dei magnifici burattini della tradizione popolare napoletana, con tanti spettacoli gratuiti Gli eventi sono a cura del Maestro Roberto Vernetti con il suo piccolo grande teatro con le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, weekend a Capodimonte

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Macadam – Cantiere delle arti e dei mestieri viaggiati di via Castagnola 11 a San Giorgio a Cremano Prossimo film 5 Marzo – Macadam – InsùTv-20 anni di Telestreet ore 21 Film gratuiti di qualità

