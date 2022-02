Carnevale 2022 a Capodimonte: attività e laboratori per bambini e famiglie

© Napoli da Vivere

Teatro delle Guarattelle, i laboratori di disegno gratuiti e “Scopri il tuo museo” per far conoscere i capolavori esposti con un linguaggio ad hoc e percorsi studiati per i più piccoli

Anche nel Real Bosco e Museo di Capodimonte ci sarà un lungo weekend, dal 26 febbraio al 1 marzo, con tanti eventi dedicati ai bambini per passare delle ore diverse in compagnia dell’arte e del divertimento.

Si inizia dal teatro delle Guarattelle, con dei magnifici burattini della tradizione popolare napoletana, con tanti spettacoli gratuiti e poi ci saranno i laboratori di disegno gratuiti di Caroline Peyron per bambini, ma anche per adulti. Completa il weekend di Carnevale a Capodimonte l’iniziativa Scopri il tuo museo per i più piccoli e alle loro famiglie con un linguaggio ad hoc e percorsi studiati per i più piccoli per fargli conoscere i capolavori della collezione permanente.

Il Teatro delle Guarattelle è gratuito e si svolge nei porticati della Reggia mentre le altre iniziative sono gratuite ma prevedono il biglietto d’ingresso al museo per i genitori.

Il teatro delle Guarattelle

Spettacoli gratuiti della tradizione delle Guarattelle interpretata da Roberto Vernetti che si terranno nei giorni 26/27/28 febbraio e 1 marzo 2022 dalle ore 11.00 in poi sotto i porticati della Reggia di Capodimonte. Una bella attività promossa da Amici di Capodimonte Ets e Musicapodimonte che permetterà ai più piccoli di ammirate Roberto Vernetti e il suo piccolo grande teatro sotto i porticati monumentali della Reggia di Capodimonte. In programma le storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana, che ancora oggi incantano il pubblico di tutte le età. La partecipazione è libera per massimo 30 persone a spettacolo fino ad esaurimento posti. Informazioni – Teatro dei Burattini a Capodimonte

Laboratori di disegno gratuiti di Caroline Peyron

Si terrà Sabato 26 febbraio 2022 (primo turno: 11:00-13:00; secondo turno: 15:00-17:00) un nuovo appuntamento con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron Objets “inanimés, avez-vous donc une âme?/Oggetti inanimati, avete un’anima? promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets. L’artista francese da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il laboratorio, alla sua XII edizione, si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Questo il materiale occorrente ai partecipanti: fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore), si consiglia un supporto rigido; si consigliano penna bic nera, acquerelli con pennelli ad acqua. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (max partecipanti 30 persone). I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un partecipante adulto. Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.orgprecisando per ogni partecipante: nome e cognome e numero di cellulare. La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i Soci Amici di Capodimonte). Il laboratorio verrà svolto nel rispetto della vigente normativa anti-Covid, con obbligo di greenpass rafforzato, l’uso delle mascherine e il rispetto della distanza interpersonale. Informazioni – Laboratori di disegno gratuiti

Scopri il tuo Museo. Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte

Domenica 27 febbraio 2022 alle ore 11.00 a Capodimonte si svolgerà l’evento Scopri il tuo museo organizzato dai Servizi Educativi del Museo per i più piccoli e alle loro famiglie e per avvicinare i bambini con un linguaggio ad hoc, e percorsi appositamente studiati ai capolavori della collezione permanente. Tutti i bambini avranno una mappa tematica, e gli esperti di Capodimonte guideranno i piccoli visitatori, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, alla scoperta delle opere d’arte, del meraviglioso e del sorprendente. Tutti riceveranno poi un piccolo gadget, realizzato per l’occasione, grazie al sostegno degli Amici di Capodimonte e ad ogni piccolo partecipante sarà consegnata una copia del fumetto, disegnato da Lorenzo Ghetti e ambientato al Museo e Real Bosco di Capodimonte. La visita guidata è inclusa nel biglietto di accesso al Museo. Prenotazione obbligatoria alla mail mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it specificando il numero di bambini, la loro età e il numero di adulti accompagnatori ed attendere mail di conferma. I bambini devono essere accompagnati da un adulto in possesso del biglietto di ingresso al museo (prezzo speciale di 2 euro per il primo adulto accompagnatore e tariffa ordinaria per l’eventuale secondo adulto accompagnatore). Obbligo di green pass rafforzato e mascherina. Sono esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai 12 anni. L’appuntamento per tutti i prenotati è alle 10.45 all’Ufficio Accoglienza e Valorizzazione adiacente alla biglietteria. Maggiori informazioni Ufficio Accoglienza e valorizzazione tel. 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00) tranne il mercoledì. Informazioni – Scopri il tuo Museo

