Napoli City Half Marathon 2022: la maratona tra il panorama più bello del Mediterraneo

Si terrà domenica 27 febbraio 2022 la Napoli City Half Marathon, la nona edizione di questa bellissima gara che si tiene sui 21 chilometri, che è la distanza omologata per la maratona olimpica.

La prima maratona del genere si tenne a Napoli nel 2014 e domenica si terrà la nona edizione di questa che è oramai diventata un’importante manifestazione a livello nazionale.

Per gli addetti ai lavori è una gara da non perdere tra il panorama più bello del Mediterraneo ed infatti la Napoli City Half Marathon permetterà agli oltre 4000 atleti partecipanti di correre dalla Mostra d’Oltremare lungo un bellissimo itinerario che li porterà sul lungomare e nel centro Storico di Napoli patrimonio Unesco.

Oltre alla gara sui 21 km, una vera e propria maratona olimpica, ci sarà una anche una gara di staffetta, i cui partecipanti si passeranno il testimone a metà percorso. Le due gare partiranno assieme alle 9:00 dalla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta e la manifestazione si chiuderà ufficialmente alle 12.

La Napoli City Half Marathon è una straordinaria e apprezzata gara che porterà gli atleti in alcuni dei luoghi più belli e storici della città. Una gara veloce perfetta per gli atleti ma anche per gli appassionati e, anche piacevole, grazie al meraviglioso scenario del percorso e le temperature miti che anche a Febbraio la città di Napoli offre. Il percorso di gara sarà il seguente:

Si partirà alle 9 dalla Mostra d’Oltremare e poi via lungo Viale Kennedy, V. Giulio Cesare e il Tunnel che permetterà di arrivare subito tra gli straordinari panorami di Via Caracciolo, Via Partenope, Castel dell’Ovo e V. Nazario Sauro.

e poi via lungo Viale Kennedy, V. Giulio Cesare e il Tunnel che permetterà di arrivare subito tra gli straordinari panorami di e V. Nazario Sauro. Poi, lungo Via Acton si raggiungerà Via Nuova Marina e via Via Vespucci per arrivare al Ponte Della Maddalena e ritornare di nuovo lungo Via Marina entrando nel Centro storico di Napoli da Via Marchese Campodisola e Piazza Bovio.

per arrivare al e ritornare di nuovo lungo Via Marina entrando nel Centro storico di Napoli da Via Marchese Campodisola e Piazza Bovio. Qui si prosegue per Corso Umberto, Piazza Nicola Amore per poi ritornare a Piazza Bovio, Via Guglielmo S.Felice e lungo Via Medina raggiungere per il San Carlo Piazza Trieste e Trento e la straordinaria Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale di Napoli .

per poi ritornare a Piazza Bovio, Via Guglielmo S.Felice e lungo Via Medina raggiungere per il San Carlo Piazza Trieste e Trento e la straordinaria . Da li si ritornerà lungo Via Santa Lucia su Via Partenope e si proseguirà lungo Via Caracciolo e la Villa Comunale fino a raggiungere di nuovo il tunnel per tornare a Fuorigrotta, Piazzale Tecchio, Viale Kennedy e la Mostra nel tempo limite di 3 ore.

