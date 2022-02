Il Coraggio di Artemisia: visita guidata gratuita a Napoli a Palazzo Stigliano Zevallos

Un’altra bella visita guidata gratuita tra i capolavori esposti a Palazzo Zevallos: una visita dedicata a Artemisia Gentileschi e al suo capolavoro conservato nel bellissimo museo di via Toledo

Giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 13:30 – 14:00 ci sarà una nuova visita guidata gratuita a Palazzo Stigliano Zevallos a via Toledo, nel centro di Napoli, oggi sede napoletana delle Gallerie d’Italia, la struttura museale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una bella visita dedicata a Artemisia Gentileschi la grande pittrice che, nell’Europa del XVII secolo, in un’epoca in cui le artiste donne non erano facilmente accettate, fu molto apprezzata ma anche osteggiata.

Pittrice intensa e tragica, sfidò consuetudini e convenzioni per diventare un’artista di successo, tra i grandi del suo tempo. E tra i capolavori conservati a Palazzo Zevallos anche un importante tela di Artemisia, Sansone e Dalila dipinto probabilmente dopo il ritorno dall’Inghilterra a Napoli nel 1642 dove ebbe molte commissioni. Poi Artemisia rimase in città e vi mori nel 1653. A Napoli e nelle vicinanze ci sono altri suoi straordinari capolavori da vedere assolutamente.

Come partecipare alla visita “Il Coraggio di Artemisia”

La visita guidata speciale si terrà giovedì 24 febbraio 2022 ore 13:30 – 14:00, a Palazzo Stigliano Zevallos a Napoli in via Toledo 185. E’ una visita guidata gratuita e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero verde o via email a info@palazzozevallos.com

L’evento è gratuito e il biglietto d’ingresso al museo è incluso – Necessario rispettare le disposizioni per l’emergenza per l’accesso ai musei con green pass e mascherina ffp2. Informazioni e prenotazioni obbligatoria 800.454229

Maggiori informazioni – Evento ufficiale Palazzo Zevallos Stigliano

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.