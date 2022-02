La Donna nell’arte: visita guidata gratuita a Napoli a Palazzo Stigliano Zevallos

Tante splendide figure di donna esposte tra i capolavori di Palazzo Zevallos: una bella visita guidata gratuita, tutta dedicata alle figure femminili, ci farà conoscere questi capolavori e l’evoluzione della rappresentazione della donna nell’arte, dal XVII secolo ai primi anni del XX secolo.

Una speciale visita guidata gratuita si terrà a Napoli, nello storico Palazzo Zevallos su via Toledo, oggi sede napoletana delle Gallerie d’Italia, la struttura museale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Una bella visita guidata tutta dedicata alle figure femminili protagoniste di tante opere esposte in collezione e all’evoluzione della rappresentazione della donna nell’arte, dal XVII secolo ai primi anni del XX secolo.

Tante donne nei capolavori conservati a Palazzo Zevallos: dalle figure e bronzi di donna dello scultore “pazzo”, Vincenzo Gemito alla figura femminile di Sant’Orsola nell’ultimo dipinto realizzato dal Caravaggio, alla splendida figura di Giuditta di Louis Finson.

E poi le intense immagini di Dalila di Artemisia Gentileschi a quella del Ratto di Elena di Luca Giordano: la figura femminile è sempre in primo piano nell’arte e in tante importanti opere conservate a Palazzo Zevallos.

Come partecipare alla visita “la donna nell’arte”

La visita guidata speciale si terrà giovedì 10 febbraio 2022 ore 13:30 – 14:00, a Palazzo Stigliano Zevallos a Napoli in via Toledo 185. E’ una visita guidata gratuita e per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero verde 800.454229 o via email a info@palazzozevallos.com

L’evento è gratuito e il biglietto d’ingresso è incluso – Necessario rispettare le disposizioni per l’emergenza per l’accesso ai musei con green pass e mascherina ffp2. Informazioni e prenotazioni obbligatoria 800.454229

Maggiori informazioni – Evento ufficiale Palazzo Zevallos Stigliano

