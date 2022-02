Frammenti geniali: passeggiata guidata a Napoli lungo i luoghi dell’Amica Geniale

Un RoadBook che condurrà i partecipanti attraverso i luoghi della crescita dei protagonisti dei celebri romanzi di Elena Ferrante, quelli delle prime uscite, degli studi, della libertà e del lavoro.

Domenica 20 Febbraio 2022 alle ore 11.00 si terrà “Frammenti geniali”, un vero e proprio RoadBook ideato dall’Associazione NarteA per condurre i visitatori a Napoli sulle tracce delle protagoniste del romanzo di Elena Ferrante.

Un vero e proprio tour letterario che parte da piazzetta Olivella, dalla fermata Montesanto della Metro linea 2. In occasione della terza stagione della serie “L’amica geniale“ si seguirà un bell’itinerario ispirato alla città raccontata nel romanzo, che con la sua rete di vicoli rispecchia l’intrico di sentimenti contrastanti di Elena e Lila.

Una passeggiata tra i luoghi del romanzo e della fortunata serie televisiva

Se la storia delle protagoniste bambine si svolge all’interno del Rione Luzzati “Frammenti geniali” porterà i partecipanti attraverso i luoghi della libertà: quelli delle prime uscite, degli studi, della crescita, del lavoro.

Da Montesanto, la zona dove presumibilmente arrivano con la metro, quando per la prima volta le due ragazze insieme agli amici si allontanano dal rione, si andrà lungo la Pignasecca e da lì verso l’asse di Toledo, proseguendo fino a via Chiaia, la strada dei ricchi e dei negozi lussuosi, arrivando all’altezza del ponte di Chiaia, che collega la zona di San Carlo alle Mortelle con la collina di Pizzofalcone.

Il tour prosegue ancora verso palazzo Cellammare, storica dimora storica che ospitò artisti del calibro di Goethe, Torquato Tasso, Caravaggio, Angelica Kauffmann, Casanova, Basile, Caccioppoli, per arrivare fino a piazza dei Martiri, dove il racconto colloca il grande negozio di scarpe dei Solara, e giù fino a via Caracciolo, la strada che affaccia sul mare.

Come partecipare a “Frammenti geniali”

“Frammenti geniali” è un percorso che si configura come un’esperienza immersiva tra i segni di una Napoli moderna e retrò. La guida ci introdurrà alla storia dei luoghi e alle bellezze storico-artistiche che agguantano Napoli e ne fanno, col suo fitto intreccio di strade povere e ricche, in cui il degrado si affaccia sempre sul fascino antico dell’arte monumentale, la metafora più reale di quell’amicizia fatta di attrazione e repulsione, divenuta famosa in tutto il mondo.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione ai numeri 339 7020849 o 333 3152415;

Costo del biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro (fino a 15 anni).

