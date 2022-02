Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 14 al 19 febbraio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 febbraio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 14 a sabato 19 febbraio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Eventi e osservazioni gratuite delle stelle all’Osservatorio Astronomico di Napoli

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte anche venerdì 18 febbraio 2022, terrà degli incontri gratuiti “A tu per tu con le astronome” cui seguiranno osservazioni del cielo di Napoli al telescopio a cura dell’Unione Astrofili Napoletani Osservatorio Astronomico

Visite guidate gratuite a Napoli a San Valentino in ogni quartiere

San Valentino speciale a Napoli con eventi gratuiti in ognuna delle 10 municipalità della città con tante visite guidate organizzate dal Comune di Napoli. Nel pomeriggio del 14 febbraio ci saranno 10 itinerari turistici dell’amore in ogni quartiere della città. Una bella iniziativa, in accordo con le associazioni commerciali di categoria per favorire un piano di rilancio del turismo. Tutti gli eventi per San Valentino si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio 2022 in tutte le 10 municipalità cittadine e ogni tour durerà dai 60 ai 90 minuti. I cittadini e i turisti interessati saranno accompagnati alla scoperta di luoghi e siti simbolici da guide turistiche professionali e autorizzate sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Visite guidate gratuite

“I tesori di Partenope”: concerti gratuiti al Palapartenope con Peppe Barra, Daniele Sepe e tanti altri grandi artisti

Quattro giorni di buona musica gratuita al Teatro Palapartenope di Napoli con la rassegna ‘I tesori di Partenope tra tradizione e suoni’ dal 15 al 18 febbraio 2022. Quattro grandi serate gratuite con prenotazione obbligatoria con il sostegno della Camera di Commercio. Grande musica napoletana con concerti gratuiti di alcuni dei migliori artisti: Martedì 15 febbraio – Free Tammurriata con Daniele Sepe, Giovanni Mauriello, Marcello Colasurdo, Rosalba Santoro, Emilia Zamuner – Mercoledì 16 febbraio ‘Partenope in blues’ con Nello Daniele, Southbound Cajun And Zyeco Duo, The Blues Queen, Toto Toralbo & I Minimali – Giovedì 17 febbraio –Li ffigliole – Barbara Buonaiuto, Marina Mulopulos, Extranapoli Orchestra – Venerdì 18 febbraio –Peppe Barra in concerto. “I tesori di Partenope”: concerti gratuiti al Palapartenope

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Nest – Napoli Est Teatro di Napoli di via Bernardino Martirano 17 a Napoli. Prossimo film 16 Febbraio – Napoli Est Teatro – Dolcissime – di Francesco Ghiaccio – ore 19 Film gratuiti di qualità

