I tesori di Partenope: concerti gratuiti con Peppe Barra, Daniele Sepe e tanti altri grandi artisti al Palapartenope

Quattro giorni di buona musica gratuita al Teatro Palapartenope di Napoli con la rassegna ‘I tesori di Partenope tra tradizione e suoni’ grazie al sostegno della Camera di Commercio di Napoli

Dal 15 al 18 febbraio 2022 alle ore 21:00 quattro grandi serate gratuite al teatro Palapartenope di Napoli per la rassegna ‘I tesori di Partenope tra tradizione e suoni’ che prevede ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria realizzata con il sostegno della Camera di Commercio.

Grande musica napoletana con concerti gratuiti di alcuni dei migliori artisti tra i quali Daniele Sepe, Peppe Barra, che presenterà in anteprima il nuovo disco, e poi Marcello Colasurdo e tanti altri bravi artisti della grande musica contemporanea di Napoli.

Quattro serate dal vivo al Palapartenope con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria che saranno anche trasmesse dalle emittenti TV Canale 21 e Tv Luna.

Grazie alla Camera di Commercio anche, nel foyer del teatro, una piccola mostra fotografica con scatti di artigiani al lavoro e la presenza di diversi artigiani, aziende campane, anche vinicole, che esporranno alcuni dei loro prodotti.

‘I tesori di Partenope tra tradizione e suoni’ – programma

Martedì 15 febbraio – ore 21 – Free Tammurriata con Daniele Sepe, Giovanni Mauriello, Marcello Colasurdo, Rosalba Santoro, Emilia Zamuner. Sul palco Paolo Forlini: Batteria Davide Costagliola: Basso Elettronico Mario Nappi: Tastiere Antonello Iannotta: Percussioni Alfredo Pumilla: Violino Marcello Squillante: Voce E Fisarmonica Matteo Mauriello: Voce E Tammorra

Mercoledì 16 febbraio – ore 21 ‘Partenope in blues’ con Nello Daniele, Southbound Cajun And Zyeco Duo, The Blues Queen, Toto Toralbo & I Minimali

Giovedì 17 febbraio – ore 21 – Li ffigliole – Barbara Buonaiuto, Marina Mulopulos, Extranapoli Orchestra

Venerdì 18 febbraio – ore 21 – Peppe Barra in concerto – sul palco Mario Conte: Elettronica in Tempo Reale, Paolo Del Vecchio: Chitarra e Mandolino, Luca Urciuolo: Pianoforte e Fisarmonica, Sasà Pelosi: Basso Acustico, Ivan Lacagnina: Percussioni, Francesco Di Cristofaro: Fiati Etnici

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria e con S. GreenPass e mascherina ffp2 obbligatoria

informazioni e prenotazioni – Palapartenope 081.5700008 – presspalapartenope@gmail.com

presspalapartenope@gmail.com Palapartenope – Via Corrado Barbagallo 115 – Fuorigrotta Napoli – Sito Ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.