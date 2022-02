Visite guidate speciali a Napoli alla ricerca dei capolavori di Aniello Falcone

© Napoli da Vivere

Visite guidate da non perdere seguendo le straordinarie opere di Aniello Falcone, “il Velàzquez di Napoli”, tra il Museo Diocesano di Napoli e le chiese del centro storico

Sabato 12 febbraio 2022 si terrà una nuova visita guidata a Napoli alla scoperta delle opere del grande pittore Aniello Falcone.

La visita è organizzata in occasione dalla mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli”, che è stata prorogata fino al 30 aprile 2022 nella bellissima cornice barocca della chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova. Una chiesa stupenda che, assieme al complesso di Donnaregina Vecchia, forma il Museo Diocesano di Napoli, un luogo straordinario e ricco di capolavori.

Una mostra da non perdere “Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli” che ci consente di conoscere l’artista seicentesco, allievo di Jusepe de Ribera e, a sua volta, maestro di Micco Spadaro e Salvator Rosa. Falcone fu non solo famoso per le sue straordinarie “battaglie” ma anche colui che riuscì ad interpretare tutte le correnti pittoriche del Seicento a Napoli.

Itinerario Napoletano: la visita guidata sulle orme di Aniello Falcone

Sabato 12 febbraio la visita guidata dal titolo Itinerario Napoletano ci porterà alla scoperta di questa straordinaria mostra e poi si proseguirà con un’altra visita alla vicina chiesa di San Giorgio Maggiore su via Duomo per conoscere e riscoprire le qualità stilistiche e formali degli affreschi di Aniello Falcone come “San Giorgio e il Drago”, uno tra i più famosi esempi di committenza pubblica.

Nella chiesa di San Giorgio Maggiore si potrà vedere l’affresco segreto di Aniello Falcone conservato proprio nella chiesa e scoperto sotto un altro dipinto.

Itinerario napoletano: sabato 12 febbraio 2022

ore 10:00 – Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli

ore 11:00 – visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore con approfondimenti all’affresco del pittore Aniello Falcone “San Giorgio e il Drago”

ore 12:00 – visita alla mostra “Aniello Falcone, il Velàzquez di Napoli” alla chiesa di Donnaregina Nuova-Museo Diocesano

Biglietto: € 12,00 a persona (comprensivo di ingresso al Museo Diocesano) – gratuità sino all’età di 7 anni

e prenotazioni tel. 081 557 13 65 – wapp. 3336809657 – info@museodiocesanonapoli.it Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass rafforzato e di mascherina ffp2.

dovranno essere muniti di green pass rafforzato e di mascherina ffp2. Evento ufficiale – Museo Diocesano di Napoli

