Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 7 al 12 febbraio 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Serata speciale al Teatro Diana per il nuovo libro di Maurizio De Giovanni: L’equazione del cuore

L’ultimo libro di Maurizio De Giovanni sarà presentato in una speciale serata ad ingresso libero al Teatro Diana con le letture di Sergio Castellitto e le belle musiche di Marco Zurzolo. L’evento si terrà Lunedì 7 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Diana del Vomero in via Luca Giordano 64, Napoli con la presentazione ufficiale del nuovo libro di Maurizio De Giovanni, “L’equazione del cuore”. L’ingresso alla sala del teatro del Vomero sarà libero fino a esaurimento posti, previo controllo S. green pass e mascherine ffp2 come da normative vigenti. Previste le letture di Sergio Castellitto e le musiche di Marco Zurzolo accompagnato da Carlo Fimiani alla chitarra e Marco De Tilla al contrabbasso. L’equazione del cuore

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio. I prossimi film si terranno al Nest – Napoli Est Teatro di Napoli di via Bernardino Martirano 17 a Napoli. Prossimo film Caina – di Stefano Amatucci – ore 19- il 12 Febbraio. Film gratuiti di qualità

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – giovedì 10 febbraio – Luca Di Franco e Silvio La Paglia – Una speciale collezione di vasi nella Napoli settecentesca “Incontri di Archeologia

San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia

Visibile gratuitamente fino al 10 febbraio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli la mostra ‘DURANTE’, degli street artist Cyop&kaf, due “maestri” della street Art napoletana, ispirata alla Divina Commedia. La loro bella mostra è ispirata a Dante Alighieri ed è composta di 40 vivacissime tavole, nello stile di Cyop&kaf di 40 x 100 cm per l’Inferno, poi una composizione di tavole di 4 x 2,10 mt che forma il Purgatorio e una composizione di tavole di 2,8 x 3 mt per il Paradiso. ‘Durante di Cyop&kaf ’

